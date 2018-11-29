Как ЦБ предлагает изменить систему подключения Как уточнил РБК Сычев через пресс-службу ЦБ уже после форума, для подключения к системе сейчас банкам требуются средства криптографической защиты информации определенного класса.

с чего всё началось

Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

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