Экономика

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
РИА Новости
02:28

Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
РИА Новости02:28
с чего всё началось

Перемены в лицах: почему ЦБ внедряет новые решения для сбора биометрии

Как ЦБ предлагает изменить систему подключения Как уточнил РБК Сычев через пресс-службу ЦБ уже после форума, для подключения к системе сейчас банкам требуются средства криптографической защиты информации определенного класса.
РБКвчера в 17:46

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали информацию СМИ о нехватке оборудования для защиты биометрии

ТАСС04:47

В ЦБ заявили о нехватке оборудования для сбора биометрии в российских банках. Поставщики дефицит отрицают

Фонтанка.Ру02:46

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

РИА Новости02:28

Банки не могут выполнить требования ФСБ по защите персональных данных россиян

URA.Ruвчера в 21:50

ЦБ признал невозможность хранения банками биометрических данных на уровне гостайны

Ведомостивчера в 21:32

Перемены в лицах: почему ЦБ внедряет новые решения для сбора биометрии

РБКвчера в 17:46

Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ

Коммерсантъвчера в 17:27
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Энергетика

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 05:40
Энергетика

Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:36
Экономика

Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний

Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Обновлено в 04:26
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 05:21
Экономика

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 05:31
Экономика

Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков

В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 05:39
Экономика

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 04:57
Экономика

В Подмосковье планируют ввести субсидии для новых производств

Субсидирование запуска в промышленное производство новых разработок входит в планы правительства Московской области в 2019 году.
Обновлено в 05:35
Экономика

Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка

Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:39
Экономика

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика

Отчетность с сюрпризом. Почему дорожают акции «Россетей»

В день публикации отчетности существенно выросли в цене как обыкновенные, так и привилегированные акции компании (оба типа бумаг дорожают к моменту публикации в пределах 3%).
Обновлено в 05:46
Экономика

ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье

В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 05:21
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 04:46
Финансы

Рубль в начале дня растет к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро.
Обновлено в 03:25
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