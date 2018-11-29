Экономика
В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиянРИА Новости02:28
Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
РИА Новости02:28
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с чего всё началось
Как ЦБ предлагает изменить систему подключения Как уточнил РБК Сычев через пресс-службу ЦБ уже после форума, для подключения к системе сейчас банкам требуются средства криптографической защиты информации определенного класса.РБКвчера в 17:46
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ЦБ признал невозможность хранения банками биометрических данных на уровне гостайны
Ведомостивчера в 21:32
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Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 05:40
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:36
Экономика
Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний
Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Обновлено в 04:26
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 05:21
Экономика
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 05:31
Экономика
Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков
В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 05:39
Экономика
Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании
Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 04:57
Экономика
В Подмосковье планируют ввести субсидии для новых производств
Субсидирование запуска в промышленное производство новых разработок входит в планы правительства Московской области в 2019 году.
Обновлено в 05:35
Экономика
Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка
Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:39
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика
Отчетность с сюрпризом. Почему дорожают акции «Россетей»
В день публикации отчетности существенно выросли в цене как обыкновенные, так и привилегированные акции компании (оба типа бумаг дорожают к моменту публикации в пределах 3%).
Обновлено в 05:46
Экономика
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье
В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 05:21
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 04:46
Финансы
Рубль в начале дня растет к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов уверенно растет к доллару и евро.
Обновлено в 03:25