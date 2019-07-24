Экономика
В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделываютDP.RU вчера в 04:55
"Среди выявленных подделок больше всего поддельных пятитысячных банкнот (6316 штук), поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 1902, на третьем месте — поддельные двухтысячные банкноты (671)", — рассказали в ЦБ.
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Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне
Агентство Москвавчера в 04:50
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Происшествия
В Шереметьево трап врезался в самолет перед вылетом в Ереван
Самоходный трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку, сообщили РБК в авиакомпании Nordwind.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Футбол
ПСЖ презентовал выездную форму кораллового цвета
Пресс-служба ПСЖ презентовала новый комплект выездной формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 03:42
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Происшествия
На западе Москвы возник лесной пожар
На площади около 400 кв. м на западе Москвы загорелся лес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
КНДР задержала российское судно с моряками
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" с 17-ю моряками на борту.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова
Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Взрыв в Кабуле: погибли семь, ранены более 20 человек
По словам официального представителя Министерства здравоохранения Вахидуллы Маяра, погибли по меньшей мере семь человек и еще 21 ранен.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
Обновлено в 02:32
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Почему Антипинский НПЗ дошел до предбанкротного состояния
В мае Сбербанк, на который приходится 60% долга завода и который с 2015 года несколько раз проводил его реструктуризацию, стал основным владельцем Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
Мальдивы хотели бы расширения авиасообщения с Россией, планируют прилагать больше усилий в этом направлении, сказал в интервью РИА Новости глава МИД Мальдивской Республики Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил российскую столицу с визитом.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55