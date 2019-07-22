Экономика
ЦБ выявил за полгода более 1 000 чёрных кредиторовСаминвестор вчера в 08:51
Сегодня, 22 июля 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ за I полугодие текущего года выявил более 1 тысячи чёрных кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
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По нашим оценкам, благодаря обращениям граждан ЦБ выявил более 10% финансовых пирамид.ТАССвчера в 05:00
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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители
Эхо Москвывчера в 06:30
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Происшествия
Дело о пожаре в детском лагере в Хабаровском крае передадут в ГУ СК
Уголовное дело о пожаре в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Общество
В Нью-Йорке запретили удалять когти у кошек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, запрещающий удаление когтей у кошек.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Технологии
В Роскачестве определили лучшие фотоаппараты
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Ишиме 13-летний подросток погиб от удара током
Еще у одного мальчика ожоги руки и плеча В Ишиме от удара током погиб 13-летний подросток.
Обновлено в 00:39
Авто
УАЗ показал салон нового УАЗ «Патриот» с АКПП
Российский автопроизводитель УАЗ опубликовал в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера обновлённого внедорожника «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Общество
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Авто
Новый внедорожник Suzuki XL6 рассекретили до официальной премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Политика
Трамп договорился с конгрессом по госдолгу
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года, передает Reuters.
Обновлено вчера в 20:33
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Общество
Азамат Галин расторг соглашения с адвокатами Луизы Хайруллиной
Разрыв соглашения с адвокатами Хайруллиной означает, что теперь ей самостоятельно придется искать средства на оплату юристов.
Обновлено в 02:24
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Здоровье
Гадюки покусали 10 волгоградцев
В 25-ю городскую клиническую больницу с начала мая поступило 10 жителей Волгоградской области с укусами змей.
Обновлено в 02:55