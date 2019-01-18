В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодияИзвестия 10:03

Годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года, затем со второго полугодия будет снижаться и составит 5–5,5% по итогам года. В начале 2020 года показатель вернется к целевому значению вблизи 4%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодия

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