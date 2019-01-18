Финансы

В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодияИзвестия 10:03

Годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года, затем со второго полугодия будет снижаться и составит 5–5,5% по итогам года. В начале 2020 года показатель вернется к целевому значению вблизи 4%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
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ЦБ РФ: годовая инфляция будет снижаться со 2-го полугодия и составит 5,0–5,5% по итогам года

Финмаркет09:42

ЦБ прогнозирует снижение инфляции в России со второго полугодия 2019 года

REGNUM10:19

В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодия

Известия10:03

ЦБ спрогнозировал снижение инфляции во втором полугодии

Коммерсантъ10:28

ЦБ назвал причины роста инфляции в декабре

Rambler News Service10:35

В ЦБ рассказали, насколько подешевели помидоры и огурцы в 2018 году

ТАСС10:08

ЦБ прогнозирует инфляцию до 5,5% по итогам года

Право.ру10:11
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октября

Индекс РТС, отражающий цену акций в долларах, увеличился на 1,67%, превысив 1176,4 пункта также впервые с начала октября прошлого года.
Обновлено в 11:50
Финансы

Центробанк снизил курсы доллара и евро

Центробанк в очередной раз снизил официальный курс валют, несмотря на то, что как ожидалось, с началом закупок валюты для Минфина, рубль начнет снижаться.
Обновлено в 10:39
Финансы

Минфин РФ планирует новые внешние займы в евро

В конце 2018 года первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ планирует внешние займы в 2019 году во внедолларовом эквиваленте — евро и юанях, при этом рассчитывает в евро занять больше, чем ему удалось привлечь в 2018 году.
Обновлено в 11:39
Финансы

Банк «Уралсиб» начал выпуск дебетовой карты «Копилка» в долларах США

Банк «Уралсиб» начал выпуск дебетовой карты «Копилка» в долларах США.
Обновлено в 07:49
Финансы

ЦБ обновил список лицензированных форекс-дилеров

Банк России опубликовал на своем сайте обновленный список компаний, имеющих лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера.
Обновлено в 06:08
Финансы

Курс рубля обновил максимум с середины декабря

Сразу после открытия торгов на Московской бирже был достигнут уровень 66.23, максимум с 14 декабря 2018 года.
Обновлено в 03:05
Финансы

Нацбанк Украины озвучил сумму необходимых к погашению внешних долгов

Напомним, что Верховная рада Украины в новом госбюджете на 2019 год повысила предельный объем госдолга.
Обновлено в 03:37
Финансы

Объем депозитов в банках Московского региона в ноябре вырос на 1,1%

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2018 года вырос на 1,1%, до 14 997,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 03:03
Финансы

Национальный банк Украины сделал прогноз инфляции на 2019 год

Национальный банк Украины (НБУ) сделал прогноз инфляции на 2019 год.
Обновлено вчера в 12:06
Финансы

ЕЦБ хочет присоединить Deutsche Bank к европейскому банку

Сегодня, 17 января 2019 года, стало известно, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) рассматривает трансграничное слияние Deutsche Bank, в то время как немецкие власти хотят объединить его с местным Commerzbank.
Обновлено вчера в 06:04
Финансы

Делегация МВФ посетит Грецию на следующей неделе

Делегация Международного валютного фонда на следующей неделе посетит Грецию, чтобы оценить экономическую ситуацию в стране, заявил представитель МВФ Джерри Райс.
Обновлено вчера в 10:43
Финансы

ПФР опроверг информацию о «нечестной индексации» пенсий

На этой неделе Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг информацию о «нечестной индексации» пенсий, распространяемую в блогах и социальных сетях.
Обновлено в 03:53
Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 67,08 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 71,5225 рубля.
Обновлено 15 января в 04:15
Финансы

Международные резервы РФ выросли на $4,1 млрд

Объём международных резервов РФ на 11 января составил $472,6 млрд. За неделю они увеличились на 0,9%.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы

Внешний долг Киргизии превышает $3,8 млрд – по $610 на каждого киргизстанца

По состоянию на 30 ноября 2018 года сумма государственного долга Киргизии превысила $4 млрд 477,4 млн (около 297,5 млрд рублей).
Обновлено в 07:39
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