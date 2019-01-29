В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на годRT на русском 03:34

Россияне в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред Центробанка Сергей Швецов. К таким ситуациям относится, например, потеря работы, когда сумма платежа превышает 50 процентов текущего дохода.

с чего всё началось

Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Сергея Швецова.

В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год

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