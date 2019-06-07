В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиковРИА Новости 13:41

Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.

В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиков

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