Экономика
В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиковРИА Новости 13:41
Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.
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Около 8,5 млрд рублей собрано на счетах эскроу под строительство жилья
Будущее России. Национальные проекты12:30
Ольга Полякова, зампред Центробанка: «Из пяти тысяч российских застройщиков только тысяча имеет опыт кредитования в банках»
Агентство Строительных Новостей13:10
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