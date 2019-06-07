В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиковРИА Новости 13:41

Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.

В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиков

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Происшествия МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы» Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.

Экономика Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.

Авто В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7 Компания «БМВ Русланд Трейдинг» сообщила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7.

Игры Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать» Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.

Политика Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Интернет Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям» Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.

Авто Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа» В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.

Происшествия Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.

Здоровье Интервью: инфекционист о ВИЧ, укусах клещей и привезенных из отпуска болезнях В России на конец 2018 года с диагнозом ВИЧ жили более 1 миллиона человек.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.

Экономика РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов» РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан».

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".