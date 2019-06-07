Экономика

В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиковРИА Новости 13:41

5 фото
Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ: банковская система готова финансировать застройщиков

Банки.ру12:29

В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиков

РИА Новости13:41

Около 8,5 млрд рублей собрано на счетах эскроу под строительство жилья

Будущее России. Национальные проекты12:30

ЦБ предложил ввести субсидирование ставки при проектном финансировании застройщиков

ТАСС16:27

ЦБ предложил субсидировать кредитную ставку для застройщиков при переходе на эскроу

Интерфакс12:03

Только 20% застройщиков аккредитовались для работы с эскроу-счетами

Finam.Ru12:05

Ольга Полякова, зампред Центробанка: «Из пяти тысяч российских застройщиков только тысяча имеет опыт кредитования в банках»

Агентство Строительных Новостей13:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Обновлено в 14:08
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»

Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

В России перечислили все американские цели С-400

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Авто

В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» сообщила об отзыве 315 кроссоверов BMW X7.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

Обновлено в 16:04
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Обновлено в 16:34
Игры

Глава Take-Two о PC-версии Red Dead Redemption 2: «Это легко сделать»

Во время встречи с инвесторами исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на PC и что у релиза игры на этой платформе нет никаких недостатков.
Обновлено в 04:20
Космос

NASA откроет МКС для космических туристов

Обновлено в 13:28
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности

Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Авто

Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»

В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Здоровье

Интервью: инфекционист о ВИЧ, укусах клещей и привезенных из отпуска болезнях

В России на конец 2018 года с диагнозом ВИЧ жили более 1 миллиона человек.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Экономика

РЖД заключили контракт на покупку 13 «Сапсанов»

РЖД заключили контракт с Siemens и группой «Синара» на покупку 13 высокоскоростных десятивагонных поездов «Сапсан».
Обновлено в 12:51
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Политика

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане

ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное