Экономика
В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиковРИА Новости 13:41
Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 8,5 млрд рублей собрано на счетах эскроу под строительство жилья
Будущее России. Национальные проекты12:30
Ольга Полякова, зампред Центробанка: «Из пяти тысяч российских застройщиков только тысяча имеет опыт кредитования в банках»
Агентство Строительных Новостей13:10
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Авто
Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион
Последний Saab 9-3 в период с 7 по 9 июня выставили в музее в шведском Тролльхеттане, а позднее в этом году он уйдет с молотка.
Обновлено в 10:50
Игры
Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge
Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик от Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 03:30
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Сын Яны Рудковской начал подготовку к рождению сестры
Сегодня сын фигуриста и Яны Рудковской откровенно признался, что не может дождаться, когда же у него появится младшая сестренка.
Обновлено в 13:00
Политика
Путин рассказал о начале технологической войны
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию с Huawei многие называют началом первой технологической войны наступающей цифровой эпохи.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности
Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Игорь Корнелюк рассказал о своих любовных похождениях в молодости
Композитор Игорь Корнелюк рассказал, что в молодые годы пережил множество любовных историй, уже будучи женатым на своей единственной супруге Марине.
Обновлено в 10:31
Политика
Путин впервые прокомментировал дело в отношении Майкла Калви
Президент Владимир Путин заявил, что будет пристально следить за развитием дела, по которому арестован основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.
Обновлено в 10:17
Теннис
Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» в субботу
Обновлено в 13:14
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения
Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Обновлено в 12:47
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Авто
Volkswagen накроет Европу сетью зарядных станций, втрое большей чем у Теслы
Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.
Обновлено в 11:27
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным
Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Политика
Украинский суд арестовал пять самолётов российской авиакомпании
Украинский суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», который принадлежат российской компании «Волга-Днепр».
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
National Interest: Трамп дает задний ход на Ближнем Востоке
Появились три обстоятельства, которые свидетельствуют об изменении политики администрации президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Теннис
Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил швейцарца Роджера Федерера и в 12-й раз в карьере пробился в финал Открытого чемпионата Франции.
Обновлено в 09:44
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Глава «Ростеха» допустил новые поставки вооружений Венесуэле
Россия может заключить с Венесуэлой новые контракты на поставки вооружений, допустил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Обновлено в 11:32