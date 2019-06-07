Финансы
В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиковРИА Новости 13:41
Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.
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Ольга Полякова, зампред Центробанка: «Из пяти тысяч российских застройщиков только тысяча имеет опыт кредитования в банках»
Агентство Строительных Новостей13:10
Около 8,5 млрд рублей собрано на счетах эскроу под строительство жилья
Будущее России. Национальные проекты12:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
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В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
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Сборная Испании разгромила Фарерские острова
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
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Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
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Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
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Частая жажда названа симптомом смертельно опасной болезни
Одним из симптомов состояния является сухость во рту. Также человек может слишком много пить при другом виде диабета - несахарном.
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