Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра. Регулятор считает, что РСА не может справиться, а это грозит проблемами на рынке ОСАГО. Между тем в РСА признают сложности, однако предлагают другим способом решать проблему.
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с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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В техосмотре нашли неисправности?

BFM.ru07:54

ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Коммерсантъ07:00

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Армия и оружие

США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба

ТАСС 31 августа в 13:43
Футбол

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
Матч ТВ 08:07
Общество

Губернатор Куйвашев включился в спор о «золотой» школе в Екатеринбурге

URA.Ru 07:21
Авто

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Политика

Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун

Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Происшествия

В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне

"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Общество

В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

РБК 06:33
Наука

Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак

Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Шоу-бизнес

Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Политика

Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Кино

Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане

Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
Московский Комсомолец 04:57
Экономика

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика

Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД

Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:10
Общество

Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов

По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.
Интерфакс 06:24
Экономика

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика

Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука

iReactor вчера в 01:33
Транспорт

В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута

Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

МедиаПоток вчера в 09:57
Политика

Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.
Комсомольская правда 06:28
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Экономика

В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Игры

Энтузиаст перенёс оружие и монстров из DOOM в сиквел оригинала

Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
News.ru 08:25
Общество

Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

РБК 05:57
Футбол

Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»

Бомбардир.ру 07:51
Политика

Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Футбол

Экс-нападающий ЦСКА Думбия стал одноклубником Митрюшкина

Sport24.ru 07:34
Гаджеты

Стала известна цена флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России

В сообщении указывается, что цена Xiaomi Mi 9T Pro для России составляет в среднем 33900 рублей в зависимости от комплектации.
МонаВиста 08:23
Происшествия

У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав

Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16
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