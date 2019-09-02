Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.

с чего всё началось

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра. Регулятор считает, что РСА не может справиться, а это грозит проблемами на рынке ОСАГО. Между тем в РСА признают сложности, однако предлагают другим способом решать проблему.

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