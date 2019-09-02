Экономика
Газета.RuВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра. Регулятор считает, что РСА не может справиться, а это грозит проблемами на рынке ОСАГО. Между тем в РСА признают сложности, однако предлагают другим способом решать проблему.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъвчера в 19:12
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Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
ТАСС 31 августа в 13:43
Футбол
«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
Матч ТВ 08:07
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости 08:15
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
Мойка78 31 августа в 08:41
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о Беслане
Российский журналист и блогер Юрий Дудь снял фильм про трагедию в Беслане, которой в этом году исполнилось 15 лет.
Московский Комсомолец 04:57
Экономика
ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты
«ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.
Известия 08:21
Политика
Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:10
Общество
Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов
По словам собеседника агентства, глава региона не продлил трудовые отношения с Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов, которые они курировали в рамках национальных проектов.
Интерфакс 06:24
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика
Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
iReactor вчера в 01:33
Транспорт
В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута
Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.
РИА Новости 07:26
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Политика
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
«Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.
Комсомольская правда 06:28
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Игры
Энтузиаст перенёс оружие и монстров из DOOM в сиквел оригинала
Энтузиаст два года работал над переносом оружия и монстров из перезапуска шутера в сиквел боевика 1994 года.
News.ru 08:25
Футбол
Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»
Бомбардир.ру 07:51
Политика
Зеленский поручил снять мораторий на продажу земли до 1 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-брифинга в Киеве поручил Верховной раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года, передает УНИАН.
Rambler News Service 07:04
Футбол
Экс-нападающий ЦСКА Думбия стал одноклубником Митрюшкина
Sport24.ru 07:34
Гаджеты
Стала известна цена флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T Pro для России
В сообщении указывается, что цена Xiaomi Mi 9T Pro для России составляет в среднем 33900 рублей в зависимости от комплектации.
МонаВиста 08:23
Происшествия
У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав
Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.
Вести.Ru 07:16