Экономика
RT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъвчера в 19:12
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству
Коммерсантъвчера в 19:12
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Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
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Экономика
Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы
Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.
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Происшествия
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Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
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Российская газета 05:10
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Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
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Происшествия
Российский зэк рассказал о наказании от тюремщиков за зашитый рот
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Lenta.ru 04:23
Политика
Порошенко нашел себе занятие в Раде
Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
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Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
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РИА Новости вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя министра финансов Сергея Сторчака и зампредседателя ЦИК Николая Булаева государственными орденами.
News.ru 04:54
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Политика
Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Шоу-бизнес
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Вчера, в честь Дня знаний, Кристина Орбакайте сфотографировала дочь в школьной форме и поделилась снимками на своей странице в Instagram.
Летидор 02:08
Кино
«Прачечную» Стивена Содерберга представили на кинофестивале в Венеции
Российская газета вчера в 14:25
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В Красноярске снизилась активность клещей
В Красноярске снизилась активность клещей, однако риск присасывания ещё сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по краю.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:34
Политика
Глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по газу с Россией
Новый глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель призвал завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» и приступить к переговорам с Россией по транзиту газа.
RT на русском 05:47
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
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Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Космос
Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году
К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.
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Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика
Польша, Украина и США заключили соглашение по газу
Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.
Московский Комсомолец 31 августа в 13:29
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика
Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина
Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12