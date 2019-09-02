Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать41
с чего всё началось

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

Подробнее о событии

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра

Российская газета04:20

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Коммерсантъвчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:57, Ашберн
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Экономика

Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы

Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.
РБК 04:57
Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия

В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Происшествия

В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего

Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Происшествия

Российский зэк рассказал о наказании от тюремщиков за зашитый рот

Осужденный исправительной колонии №8 (ИК-8) в Новосибирске зашил себе рот в знак протеста, однако сотрудники исправительного учреждения разорвали нитки и не вызвали скорую.
Lenta.ru 04:23
Политика

Порошенко нашел себе занятие в Раде

Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Lenta.ru 05:33
Экономика

Авиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
Российская газета 02:58
Политика

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Политика

Путин наградил Сторчака и Булаева орденами

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя министра финансов Сергея Сторчака и зампредседателя ЦИК Николая Булаева государственными орденами.
News.ru 04:54
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Общество

Сын Зеленского пошел в первый класс

Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Политика

Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поделилась фото радостной дочери-второклассницы

Вчера, в честь Дня знаний, Кристина Орбакайте сфотографировала дочь в школьной форме и поделилась снимками на своей странице в Instagram.
Летидор 02:08
Кино

«Прачечную» Стивена Содерберга представили на кинофестивале в Венеции

Российская газета вчера в 14:25
Здоровье

В Красноярске снизилась активность клещей

В Красноярске снизилась активность клещей, однако риск присасывания ещё сохраняется. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по краю.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:34
Политика

Глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по газу с Россией

Новый глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель призвал завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» и приступить к переговорам с Россией по транзиту газа.
RT на русском 05:47
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика

Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Космос

Орбитальный отель на 400 туристов может заработать к 2025 году

К 2025 году может начать работать уникальный орбитальный отель. Он будет рассчитан примерно на 400 туристов.
Актуальные Новости 02:58
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика

Польша, Украина и США заключили соглашение по газу

Представители США, Украины и Польши заключили соглашение о безопасности поставок газа.
Московский Комсомолец 31 августа в 13:29
Армия и оружие

Уволен главный военный прокурор Украины Матиос

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика

Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина

Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53
Происшествия

В Якутии женщина прогнала напавшего на нее медведя криком

Известия 05:34
Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное