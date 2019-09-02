Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ может передать кабмину обязанности страховщиков в сфере техосмотра

Российская газета04:20

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Коммерсантъвчера в 19:12
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Филипп Киркоров проводил детей в школу и предался воспоминаниям

Пятый канал 04:34
Экономика

Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group

Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Здоровье

Врач рассказала, как бороться со спазмами желудка

Едят быстро, на ночь, употребляют не самые качественные полуфабрикаты. Как результат — вздутие живота и спазмы желудка.
Вечерняя Москва вчера в 10:31
Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика

Додон прибыл в Москву с рабочим визитом

В рамках визита Додон собирается провести встречу с вице-премьером, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
Аргументы и Факты 02:42
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Экономика

Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы

Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.
РБК 04:57
Политика

Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Происшествия

Певица погибла на сцене из-за взрыва пиротехники

Ридус вчера в 16:01
Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Происшествия

В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод

Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика

Посольство РФ рассказало о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

Дипломаты посольства России в США навестили Марию Бутину в американской тюрьме.
Народные новости вчера в 23:21
Наука

В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Экономика

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия

В Чечне суд ужесточил наказание члену банды Басаева и Хаттаба

Установлено, что летом 1999 года Оздиев вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, в ее составе до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже "в целях нарушения территориальной целостности РФ".
РИА Новости 05:18
Происшествия

В Якутии женщина прогнала напавшего на нее медведя криком

Известия 05:34
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Озбилиз стал одноклубником Сычева

Бывший полузащитник «Спартака» и «Кубани» Араз Озбилиз перешел в «Пюник». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Матч ТВ 04:06
Армия и оружие

Уволен главный военный прокурор Украины Матиос

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика

Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Политика

Вице-президент США пообещал украинцам поддержку

По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Происшествия

В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов

Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Политика

Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Гаджеты

Объявлен старт продаж Xiaomi Mi 9T Pro в России

Сегодня Xiaomi объявила о старте продаж смартфона Mi 9T Pro в России.
ITZine.ru 05:08
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад

Pravda.Ru 02:17
Футбол

Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала»

Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».
Sportbox.RU 02:29
Футбол

Станислав Черчесов: «До оглашения состава сборной позвонил Чалову и объяснил ситуацию»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что общался с форвардом ЦСКА Федором Чаловым перед оглашением состава национальной команды на матчи отбора Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.
Матч ТВ 04:59
Политика

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
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