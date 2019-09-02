Экономика
RT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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с чего всё началось
Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.Коммерсантъвчера в 19:12
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Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
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Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
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В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Происшествия
Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Череповца нашли живым
Пропавшего на Эльбрусе череповецкого альпиниста нашли живым.
Вести.Ru 06:14
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации
Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 07:07
Общество
Россияне оценили качество работы учителей в школах
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
РБК 06:18
Политика
Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 15:17
Авто
Названа дата дебюта новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Появилась информация, что новые Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail будут представлены осенью 2020 года.
Новые автомобили 07:06
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика
Скончался посол России в Египте
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Интерфакс 07:16
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Здоровье
Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара
Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»
Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Футбол
Коноплянка может перейти в «Шахтер»
«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
Soccer.ru 03:41
Политика
Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
Фернандеш проходит медосмотр в «Краснодаре»
Sports.ru 04:47
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Политика
Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом
Ранее, 23 августа, Москалькова прибыла на Украину на фоне переговоров об обмене заключенными.
РБК 06:49
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Футбол
Роналду, ван Дейк и Месси – претенденты на приз The Best от ФИФА
Бомбардир.ру 07:23
Общество
Медведев: к началу учебного года в России двери открыли 170 новых школ
К началу нового учебного года в России открылись 170 новых школ, строительство еще 200 будет окончено до нового года, заявил в ходе селекторного совещания по строительству муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:05
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Политика
Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59