Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
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Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству

Во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству Банк России предлагает освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей.
Коммерсантъвчера в 19:12

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Эксперт раскритиковал идею передать правительству контроль за техосмотром

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ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

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ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

РБК00:01

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

RT на русском04:15

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков в сфере техосмотра

РИА Новости02:38

ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

ТАСС04:37

ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин

Ведомостивчера в 19:56
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Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок

Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
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В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
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Пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Череповца нашли живым

Пропавшего на Эльбрусе череповецкого альпиниста нашли живым.
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Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

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Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

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Газета.Ru 07:07
Происшествия

МВД пришло с обысками к поставщику электроники для атомных подлодок

Lenta.ru 04:45
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Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
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Политика

Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны

Lenta.ru вчера в 15:17
Авто

Названа дата дебюта новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander

Появилась информация, что новые Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail будут представлены осенью 2020 года.
Новые автомобили 07:06
Политика

Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

Скончался посол России в Египте

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.
Интерфакс 07:16
Футбол

Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
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Девочка заразилась редчайшим заболеванием после укуса комара

Lenta.ru вчера в 18:58
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Общество

В Кемерове перенесли открытие сквера на месте «Зимней вишни»

Памятный сквер на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" будет открыт в середине сентября.
Российская газета 03:18
Футбол

Коноплянка может перейти в «Шахтер»

«Шахтер» интересуется 29-летним полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
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Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Газета.Ru 02:42
Политика

Путин посетит школу в пострадавшем от паводка Тулуне

Президент России Владимир Путин в понедельник начнет свое дальневосточное турне и посетит Иркутскую область.
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Фернандеш проходит медосмотр в «Краснодаре»

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В Твери на пешеходном переходе сбили четырех пешеходов

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Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
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Политика

Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом

Ранее, 23 августа, Москалькова прибыла на Украину на фоне переговоров об обмене заключенными.
РБК 06:49
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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Роналду, ван Дейк и Месси – претенденты на приз The Best от ФИФА

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Медведев: к началу учебного года в России двери открыли 170 новых школ

К началу нового учебного года в России открылись 170 новых школ, строительство еще 200 будет окончено до нового года, заявил в ходе селекторного совещания по строительству муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

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Политика

Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поручил главе Минобороны Андрею Загороднюку разработать план обороны государства от агрессии.
РИА Новости 05:59
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