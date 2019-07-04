Экономика

В ЦБ предложили изменить регулирование финансовых организацийБанки.ру 03:16

Банк России намерен двигаться к регулированию финансовых организаций по видам деятельности, а не в зависимости от требований к юридическому лицу. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса.
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Глава ЦБ рассказала об изменении подхода к регулированию рынка

Udm-Info09:19

НАБИУЛЛИНА: ЕСЛИ КОМПАНИЯ НАЧИНАЕТ ОКАЗЫВАТЬ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ОНА ДОЛЖНА БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ У НАС ЛИЦЕНЗИЮ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Financial One03:20

Центробанк хочет регулировать все организации по типу деятельности

TatCenter05:03

Глава ЦБ объявила о начале реформ в регулировании финрынков

News.ru03:41

Глава ЦБ анонсировала изменение подхода к регулированию рынка

Rambler News Service03:23

В ЦБ предложили изменить регулирование финансовых организаций

Банки.ру03:16

Банк России задумался о реформе системы регулирования

ПРАЙМ07:12
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Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Политика

Лукашенко считает приоритетом дружбу с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости и отметил, что одним из приоритетов внешней политики Минска является поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:23
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Футбол

Представлен трейлер к фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Обновлено в 12:30
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Экономика

Saxo Bank видит здоровую коррекцию на рынке золота

Недавнее падение золота воспринимается, как здоровая коррекция после четырех недель роста, сообщил Стин Якобсен, главный экономист и глава отдела инвестиционных стратегий Saxo Bank.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Общество

Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё

Семья Голубевых из подмосковных Люберец, воспитывающая 14 детей, получила сертификат на новое жильё, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:03
Происшествия

Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово

Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Общество

МЧС Москвы продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Столичное МЧС продлило действие экстренного предупреждения о сильном ветре в Москве, распространенного утром, до конца суток.
Обновлено в 09:56
Общество

В России разработали плацкарт без «боковушек»

В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Обновлено в 10:30
Футбол

Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»

Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет.
Обновлено в 13:17
Политика

Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»

Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой

Обновлено в 07:53
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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