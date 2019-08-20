Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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Альфа-банк прокомментировал идею блокировки карт при подозрительных операциях
Rambler News Service10:25
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
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Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
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Раскладной смартфон Motorola RAZR в Европе появится до конца года
По слухам, цена за раскладной смартфон составит 1500 долларов. В Европе «ракладушка» появится в конце текущего или начале следующего года.
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Альбому группы «Пилот» «Рыба, крот и свинья» в этом году стукнуло 15 лет.
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Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность недавними пусками Северной Кореей ракет малой дальности.
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Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Авто
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Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.
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Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
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