Финансы

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

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Российская газета09:30

В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

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Rambler News Service10:25

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт на 30 дней при подозрительных операциях

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