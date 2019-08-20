Финансы

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

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