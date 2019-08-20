Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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Альфа-банк прокомментировал идею блокировки карт при подозрительных операциях
Rambler News Service10:25
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
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Игра состоится 21 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
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Армия и оружие
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