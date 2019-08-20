Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Советник Зеленского предложил «убить и расчленить» госкомпании
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко назвал госкомпании «монстрами», и добавил, что их нужно «убивать и расчленять», сообщает «Радио НВ».
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Политика
Член делегации Израиля объяснил отказ жены Нетаньяху пробовать каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара по протоколу не должна была принимать активного участия в приветственной встрече с караваем в аэропорту Киева, поэтому ей не объяснили правил церемонии, заявил представитель израильской делегации Зеэв Элькин.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Политика
На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
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Политика
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Общественная палата Российской Федерации выступила за либерализацию закона о государственном флаге.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Суд продлил срок ареста Атамбаева
Обновлено в 01:32
Транспорт
«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова
Обновлено в 08:29
Политика
Путин заявил, что радиационной угрозы в Северодвинске нет
Повышенного радиационного фона на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин 19 августа на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Министр отметил, что "в условиях, когда мировое сообщество сталкивается с опасными вызовами и угрозами, страшны и вредоносны геополитические игры с нулевой суммой и тем более попытки установить глобальную гегемонию".
Обновлено в 11:03
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
США провели первое испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Среди захваченных у берегов Камеруна моряков оказались четверо россиян
В числе захваченных пиратами у берегов Камеруна моряков находятся четверо россиян, трое филиппинцев и один гражданин Украины, сообщила "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Футбол
ФК «Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом»
Игра состоится 21 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
Обновлено в 09:19
Политика
Украина заявила о переходе на румынский газ
Киев до конца года намерен создать мощности для поставок 1,5 миллиарда кубометров газа из Румынии.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:44
Политика
Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 12:35
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Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции
Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters.
Обновлено в 11:07