Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд
Обновлено в 07:14
Происшествия
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Транспорт
Первый рейс принял новый международный аэропорт Саратова «Гагарин»
В отличие от бывшего аэропорта, который находился в черте города, новый аэровокзал и больше, и доступнее, для него построили автомагистраль, собираются подвести ветку железной дороги.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Экономика
В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова
В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
Обновлено в 07:16
Политика
Профсоюз «Учитель» призвал московских педагогов не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму
Независимый профсоюз "Учитель" призвал московских педагогов не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 03:13
Политика
Судья предрек Порошенко длительный тюремный срок или эмиграцию
Причиной тюремного срока Вовк назвал уголовные дела, возбужденные против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри
В интернете появились фотографии кабины и салона самолета Аіrвиs 321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой 15 августа.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются
Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».
Обновлено вчера в 02:53
Гаджеты
Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Экономика
Известный инвестор Марк Мёбиус советует инвестировать в золото
Инвестор добавил, что спрос на золото подстегивается распространением криптовалют, которые он назвал "психовалютами".
Обновлено в 06:24
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31