Финансы

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРоссийская газета 09:30

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Эхо Москвы09:37

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Российская газета09:30

В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ru08:58

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

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ТАСС07:25

ЦБ ответил на идею блокировать карты при подозрительных операциях

Rambler News Service06:32
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