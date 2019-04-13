Финансы
В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубляRT на русском 13 апреля в 12:26
Мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Глава ЦБ: Цены на нефть меньше влияют на бюджет РФ и курс рубля, чем несколько лет назад
ПРАЙМ13 апреля в 10:07
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:08, Ашберн
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