Финансы

В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубляRT на русском 13 апреля в 12:26

Мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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С достойными пенсиями и зарплатами можно попрощаться навсегда

Свободная Пресса01:01

В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля

RT на русском13 апреля в 12:26

Глава ЦБ: Цены на нефть меньше влияют на бюджет РФ и курс рубля, чем несколько лет назад

ПРАЙМ13 апреля в 10:07
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Хоккей

Женская сборная США победила на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 15:58
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Авто

Специалисты УАЗ раскрыли некоторые детали создания «Русского Прадо»

По новой информации компания не будет приобретать чужую платформу, а займется доработкой собственной технологией с общей суммой денежного вклада около 7,4 млн долларов.
Обновлено 13 апреля в 03:44
Футбол

Сергей Хусаинов: «Нужно было ставить пенальти в ворота „Ростова“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что рефери Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота «Ростова» в концовке матча со «Спартаком» (2:1) в 23-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:14
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество

Опрос: почти половина россиян не работают по профессии

Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник

Переменная облачность без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 15 апреля.
Обновлено в 01:00
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Здоровье

В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск»

В Якутии стартовала скрининговая акция «Онкопоиск».
Обновлено 13 апреля в 23:49
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Здоровье

В одном из районов Карелии уже восемь месяцев нет стоматолога

"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон

«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Происшествия

Шестилетний ребенок пропал в Туве

В селе Эрзин Эрзинского района в республике Тува разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»

Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Тверской области потушили пожар на деревообрабатывающем комбинате

Обновлено вчера в 21:21
Футбол

«Валенсия» с Черышевым победила «Леванте»

В матче 32-го тура Примеры "Валенсия" переиграла "Леванте".
Обновлено вчера в 17:17
Энергетика

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
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