В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубляRT на русском 13 апреля в 12:26

Мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубля

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