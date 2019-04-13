Финансы
В ЦБ отметили уменьшение влияния цен на нефть на курс рубляRT на русском вчера в 12:26
Мировые цены на нефть стали оказывать меньшее влияние на российский бюджет и курс рубля, чем несколько лет назад. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на полях встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Шойгу закупает снаряды из пластика
RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48
Кино
Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России
Стало известно, когда состоится премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» в России.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
Обновлено в 10:14
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Политика
Порошенко назвал Медведчука представителем Путина, а не Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко утверждает, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук представляет интересы лидера России Владимира Путина, а не своей страны.
Обновлено в 09:33
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа
Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Политика
Президент Египта обсудил с Хафтаром ситуацию в Ливии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл переговоры с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Российские истребители нанесли мощные удары по сирийским террористам. Видео
Сегодня ночью из Сирии поступили новости о том, что истребители ВКС России нанесли по провинции Идлиб серию мощных ударов.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ
Обновлено в 08:39
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись
Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ
Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Общество
Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»
Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отмечает свое 31-летие
14 апреля популярной российской актрисе Кристине Асмус исполняется 31 год.
Обновлено в 09:40
Политика
Ассанж назвал условия сотрудничества со следствием
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о своей готовности сотрудничать со шведским следствием.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52