Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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Происшествия
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским
Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм.
Обновлено вчера в 11:36
Гаджеты
Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри
В интернете появились фотографии кабины и салона самолета Аіrвиs 321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой 15 августа.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Политика
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Экономика
На курортах Болгарии срочно снижают цены для россиян
Курорты Болгарии в попытках спасти сезон экстренно снижают цены и раздают щедрые скидки на спецпредложения (СПО), достигающие 40 %, сообщает АТОР.
Обновлено в 05:38
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Технологии
Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»
20 августа глава корпорации "Роскосмос" поблагодарил Илона Маска за положительное влияние на работу своей корпорации.
Обновлено в 08:15
Политика
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Космос
Фото дня: призрачное раздвоение умирающей звезды
В случае запечатлённой структуры планетарная туманность получила форму двух «призрачных» областей, в составе которых наблюдаются тусклые и более яркие зоны.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Экипажи «Терминаторов» оденут в огнестойкие комбинезоны
Экипажи вертолетов "Терминатор" и "Ночной охотник" авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО оденут в современные огнестойкие летные комбинезоны нового образца.
Обновлено в 07:50
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Премьер-лиги
Футболисты московского "Спартака" победили земляков-армейцев в рамках московского дерби в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Девушке сделали операцию из-за большого количества волос
Позже выяснилось, что внутри желудка скопилось большое количество волос, которые образовались в комок, - передаёт Регион Online.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено в 05:05
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев
Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Интернет
Instagram заплатит за обнаружение программ, ворующих данные
Представители фотохостинга Instagram анонсировали охоту за программами, которые воруют персональные данные пользователей.
Обновлено в 08:49