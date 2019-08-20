Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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Российские банки нарастили прибыль за семь месяцев 2019 года в 1,5 раза

ПРАЙМ07:08

Прибыль российских банков за 7 месяцев выросла в полтора раза

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В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

ТАСС07:09

Российские банки увеличили прибыль в полтора раза

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РБК07:01

Российские банки нарастили прибыль в полтора раза

News.ru07:00

Прибыль российских банков выросла в 1,5 раза

Rambler News Service07:51
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

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Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм.
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Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

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В интернете появились фотографии кабины и салона самолета Аіrвиs 321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой 15 августа.
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Политика

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Экономика

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Курорты Болгарии в попытках спасти сезон экстренно снижают цены и раздают щедрые скидки на спецпредложения (СПО), достигающие 40 %, сообщает АТОР.
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Обновлено вчера в 14:11
Технологии

Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»

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Обновлено в 08:15
Политика

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Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Гаджеты

Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе

Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
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Космос

Фото дня: призрачное раздвоение умирающей звезды

В случае запечатлённой структуры планетарная туманность получила форму двух «призрачных» областей, в составе которых наблюдаются тусклые и более яркие зоны.
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Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

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Армия и оружие

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
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Футболисты московского "Спартака" победили земляков-армейцев в рамках московского дерби в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
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Происшествия

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Обновлено 18 августа в 18:35
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Instagram заплатит за обнаружение программ, ворующих данные

Представители фотохостинга Instagram анонсировали охоту за программами, которые воруют персональные данные пользователей.
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Как работают Яндекс.Новости?
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