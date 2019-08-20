Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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