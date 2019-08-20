Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество
Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами
Российские власти давно задумались о целесообразности использования мобильных телефонов в школах: еще год назад против «мобильников» выступила сама министр просвещения РФ Ольга Васильева, а в Госдуме предлагали запретить детям пользоваться телефонами дороже 5 тысяч рублей.
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Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В линейке бренда Majesty встанет между Hiace и премиальным Alphard. Скоро модель появится и в России.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
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Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:04
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Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
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Армия и оружие
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Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
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В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
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Армия и оружие
США провели первое испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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Транспорт
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Политика
Правительство разработает подходы к зарплате медиков первичного звена
Правительство РФ к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений, которые перераспределяют средства не в пользу тех, кто "реально работает", сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:20
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
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Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
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Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
У жителей Дагестана на еду пришлось 53,8% расходов, на Чукотке — 47,7%. В 2017 году этот показатель составил 58,4 и 39,8% соответственно.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
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Обновлено в 09:06
Происшествия
Адвокат: в Ингушетии завели дела на 13 полицейских из-за отказа разгонять протесты
В Ингушетии завели уголовные дела в отношении 13 полицейских о неисполнении приказа (286.1 УК) из-за отказа разгонять протестующих против соглашения о границе с Чечней в конце марта.
Обновлено в 11:26
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
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Обновлено в 03:18
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55