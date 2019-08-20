Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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ЦБ объяснил, как российским банкам удалось заработать триллион рублей

URA.Ru10:00

Прибыль российских банков за 7 месяцев выросла в полтора раза

Финмаркет07:17

Российские банки нарастили прибыль за семь месяцев 2019 года в 1,5 раза

ПРАЙМ07:08

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

ТАСС07:09

ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб

РБК07:01

Российские банки нарастили прибыль в полтора раза

News.ru07:00

Прибыль российских банков выросла в 1,5 раза

Rambler News Service07:51
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Общество

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами

Российские власти давно задумались о целесообразности использования мобильных телефонов в школах: еще год назад против «мобильников» выступила сама министр просвещения РФ Ольга Васильева, а в Госдуме предлагали запретить детям пользоваться телефонами дороже 5 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Авто

Новый минивэн Toyota Majesty появится в России

В линейке бренда Majesty встанет между Hiace и премиальным Alphard. Скоро модель появится и в России.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Авто

Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео

Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Политика

Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:04
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления

Ведомство намерено привлечь к ответственности министра иностранных дел ДНР Наталью Никанорову и омбудсмена Дарью Морозову по статье уголовного кодекса Украины о содействии созданию или деятельности террористической группы.
Обновлено в 12:05
Транспорт

Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной

Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Транспорт

На развязке КАД в Мурино почти на год перекроют одну полосу движения

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

США провели первое испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Обновлено вчера в 13:22
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Транспорт

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова

Обновлено в 08:29
Политика

Правительство разработает подходы к зарплате медиков первичного звена

Правительство РФ к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений, которые перераспределяют средства не в пользу тех, кто "реально работает", сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:20
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

Обновлено в 07:18
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Обновлено в 08:08
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Футбол

«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн

Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

У жителей Дагестана на еду пришлось 53,8% расходов, на Чукотке — 47,7%. В 2017 году этот показатель составил 58,4 и 39,8% соответственно.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Здоровье

В Москве отменят медсправку для детсадов

Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Адвокат: в Ингушетии завели дела на 13 полицейских из-за отказа разгонять протесты

В Ингушетии завели уголовные дела в отношении 13 полицейских о неисполнении приказа (286.1 УК) из-за отказа разгонять протестующих против соглашения о границе с Чечней в конце марта.
Обновлено в 11:26
Финансы

Курс рубля снижается к доллару и евро

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в ходе начала торгов. об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:18
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Русские пользователи Instagram устроили атаку на Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 12:14
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