Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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Гаджеты
Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев
Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Врачи назвали опасный для здоровья объем талии
Специалисты определили максимальный объем талии человека безопасный для его здоровья.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Интернет
Instagram заплатит за обнаружение программ, ворующих данные
Представители фотохостинга Instagram анонсировали охоту за программами, которые воруют персональные данные пользователей.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В Москве отменили бумажную справку для детского сада об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, которую нужно было предоставлять в учреждение перед новым учебным годом.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования поступит в этом году в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу.
Обновлено в 05:50
Общество
Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске
Экскаваторщик во время земляных работ в Рыбинске Ярославской области обнаружил заложенную в 1968 году капсулу времени.
Обновлено в 05:45
Политика
Соратников Порошенко допросят по делу о расстрелах на Майдане
Суд удовлетворил требование адвокатов допросить высокопоставленных украинских чиновников по делу о массовых расстрелах на Майдане зимой 2014 года.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Помпео признал наращивание ИГ сил в некоторых районах Сирии и Ирака
Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака.
Обновлено в 09:34