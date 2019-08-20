Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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ЦБ объяснил, как российским банкам удалось заработать триллион рублей

URA.Ru10:00

Российские банки нарастили прибыль в полтора раза

News.ru07:00

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

ТАСС07:09

Российские банки нарастили прибыль за семь месяцев 2019 года в 1,5 раза

ПРАЙМ07:08

ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб

РБК07:01

В России объяснили рекордную прибыль банков

Росбалт10:20

Прибыль российских банков выросла в 1,5 раза

Rambler News Service07:51
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Армия и оружие

Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
Обновлено в 20:54
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Политика

Путин прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал возможность возобновления формата «Большой восьмерки».
Обновлено вчера в 12:40
Наука

Прогулка в парке повышает настроение наравне с праздниками

Новое исследование ученых показало, что прогулка в парке или на природе доставляет человеку счастье в такой же степени, как и Рождество, а также другие праздники.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Здоровье

Минздрав посоветовал россиянам, как справляться со стрессом

Минздрав рекомендует для борьбы со стрессом ввести в рацион орехи, бананы и имбирь.
Обновлено в 21:22
Культура

Гендиректор Музея Бахрушина призвал недовольных сотрудников к диалогу

Гендиректор московского Театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов призвал недовольных изменениями сотрудников к диалогу.
Обновлено в 06:48
Политика

Дания назвала условие продажи Гренландии

Остров может отправиться под крыло США, но при одном условии: этого должны пожелать местные жители, – отметила принцесса Антония Шаумбург-Липпе, жена двоюродного брата королевы Маргретте II принца Вальдемара.
Обновлено в 12:33
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Пожар произошел в здании кинотеатра «Аврора» в Петербурге

Обновлено в 19:35
Хоккей

Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД

Обновлено в 14:55
Политика

Трамп попросил Apple покинуть Китай

Американский лидер Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

В Приморье умерла певица Олеся Яковлева

В Приморском крае в возрасте 35 лет скончалась певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил в своем Facebook друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Обновлено в 15:56
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Общество

Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной

Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Общество

В России водителей могут освободить от некоторых штрафов

Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.
Обновлено в 08:03
Политика

Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Здоровье

В Москве отменят медсправку для детсадов

Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено в 09:06
Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено в 18:13
Кино

«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено в 10:57
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Ким Чен Ын поблагодарил главу Приморья за гостеприимство

Обновлено в 21:42
Политика

Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого

Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.
Обновлено в 19:00
Футбол

Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Финансы

ЦБ оценил предложение о блокировке карт за подозрительные переводы

Банк России сомневается в эффективности предложения Ассоциации банков России, выступившей с инициативой о продлении срока блокировки карт, на которые приходят подозрительные переводы, до 30 дней.
Обновлено в 13:43
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
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