Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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ЦБ объяснил, как российским банкам удалось заработать триллион рублей

URA.Ru10:00

ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»

ТАСС10:52

Российские банки нарастили прибыль в полтора раза

News.ru07:00

Российские банки нарастили прибыль за семь месяцев 2019 года в 1,5 раза

ПРАЙМ07:08

ЦБ объяснил рекордную прибыль банков в 1 трлн руб

РБК07:01

Прибыль российских банков за 7 месяцев выросла в полтора раза

Финмаркет07:17

Прибыль российских банков выросла в 1,5 раза

Rambler News Service07:51
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Футбол

Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА

Обновлено в 09:38
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Баскетбол

«Автодор» подписал американского форварда Кука

Пресс-служба «Автодора» объявила о подписании контракта с форвардом Элджином Куком.
Обновлено в 07:16
Музыка

20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день

Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено в 08:30
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поразила фолловеров шпагатом и растяжкой гимнастки

На днях звезда поразила фанатов своей гибкостью. Фигура Светланы Лободы — предмет зависти многих женщин.
Обновлено в 10:37
Технологии

Абоненты МТС массово пожаловались на сбой

Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Космос

Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными

Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Происшествия

На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

Обновлено в 09:29
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Общество

В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов

До начала учебного года все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах.
Обновлено в 08:31
Музыка

Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»

В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Игры

Sony купила разработчика игры про человека-паука

Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Политика

Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она якобы прибегла к манипуляциям в период президентских выборов в 2016 году, чтобы добавить голосов Хилари Клинтон, основному сопернику Трампа.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно

Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
Обновлено в 07:02
Космос

Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Нетребко выбрала для прогулки брючный костюм Chanel

На странице актрисы в Instagram появились фото оперной дивы на фоне знаменитого фонтана в белом брючном костюме от Chanel.
Обновлено вчера в 05:42
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019

Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Политика

Западу сложно с Россией и как с партнером, и как с врагом

Согласно статье, после окончания холодной войны страны Запада полагали, что Россия станет либеральной демократией и правовым государством, но эти надежды оказались напрасными — самое позднее после возвращения Крымского полуострова в состав страны.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Вернувшийся в Петербург самолет Lufthansa сел штатно, сообщил источник

Обновлено в 11:03
Происшествия

СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Украинские моряки умерли от отравления метиловым спиртом на Кубани

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом.
Обновлено в 05:12
Наука

В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.
Обновлено вчера в 02:47
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