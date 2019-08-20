Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгодаТАСС 07:09
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. При этом, по данным регулятора, снижается убыточность кредитных организаций.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
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В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
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Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
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Баскетбол
«Автодор» подписал американского форварда Кука
Пресс-служба «Автодора» объявила о подписании контракта с форвардом Элджином Куком.
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Музыка
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Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поразила фолловеров шпагатом и растяжкой гимнастки
На днях звезда поразила фанатов своей гибкостью. Фигура Светланы Лободы — предмет зависти многих женщин.
Обновлено в 10:37
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
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Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Общество
В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов
До начала учебного года все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах.
Обновлено в 08:31
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Игры
Sony купила разработчика игры про человека-паука
Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она якобы прибегла к манипуляциям в период президентских выборов в 2016 году, чтобы добавить голосов Хилари Клинтон, основному сопернику Трампа.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
Обновлено в 07:02
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Нетребко выбрала для прогулки брючный костюм Chanel
На странице актрисы в Instagram появились фото оперной дивы на фоне знаменитого фонтана в белом брючном костюме от Chanel.
Обновлено вчера в 05:42
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019
Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Политика
Западу сложно с Россией и как с партнером, и как с врагом
Согласно статье, после окончания холодной войны страны Запада полагали, что Россия станет либеральной демократией и правовым государством, но эти надежды оказались напрасными — самое позднее после возвращения Крымского полуострова в состав страны.
Обновлено в 10:53
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления метиловым спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом.
Обновлено в 05:12
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Ученые из Российской Федерации работают над созданием нового способа терапии рака легких.
Обновлено вчера в 02:47