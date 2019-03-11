Финансы
В ЦБ отметили рост долговой нагрузки россиянRT на русском 09:29
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что долговая нагрузка россиян вновь начала расти.
Читать в источнике
Оценить
В последнее время вновь начала расти долговая нагрузка на фоне замедления роста потребительского кредитования.
— Ксения Юдаева, российский экономистЭкономика сегодня 08:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости.
Обновлено в 08:06
Спорт
IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований
В Международной федерации легкой атлетики (IAAF) объяснили решение продлить отстранение российской легкоатлетической федерации тем, что по-прежнему не получили данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Экспертиза не выявила криминального следа в смерти Игоря Малашенко
5 марта сообщалось, что судья в Андалусии решил дождаться полной токсикологической экспертизы, чтобы полностью исключить криминальную версию смерти Малашенко.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок
Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.
Обновлено в 08:15
Финансы
Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика
Сбербанк отказался от потребительских кредитов под поручительство физлиц в мае 2018 года.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Обновлено в 08:04
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Политика
В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета
В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания
Поврежденный взрывом газа жилой дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске признан пригодным для проживания.
Обновлено в 09:55
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии направил устроившего взрыв газа в жилом доме в Ижевске Александра Копытова, который был признан невменяемым, на принудительное медицинское лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.
Обновлено в 07:52
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Экономика
Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»
Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Общество
В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу
В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Политика
Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд
Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
Обновлено в 07:49
Футбол
Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду защитников Максима Беляева и Фёдора Кудряшова.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Александр Цекало женился в четвертый раз
Похоже, Цекало слов на ветер не бросает. Как стало известно «СтарХиту», Александр недавно официально узаконил отношения с 27-летней моделью.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
США могут создать новые ракеты средней и меньшей дальности
Соединённые Штаты Америки изучают возможность разработки ракет средней и меньшей дальности из-за приостановки соблюдения ДРСМД.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Политика
Скубченко: через 10 лет никто не вспомнит, кем был Парубий
Парубий считает, что через 10-20 лет на Украине будут вспоминать о том, как принимались «фундаментальные» законы о языке, церкви.
Обновлено в 09:32
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Политика
В Госдуме предложили забирать машины за повторное «пьяное нарушение»
Депутат Государственной думы Максим Иванов предлагает изымать в собственность государства автомобили тех, кто повторно попался в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Обновлено в 08:58