Экономика

В ЦБ оценили вероятность достижения инфляции в 6%Газета.Ru 02:42

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Алексей Заботкин оценил вероятность достижения в 2019 году в России пикового значения инфляции в 6%. Об этом сообщает ТАСС.
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ЦБ рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики

ТАСС02:27

В ЦБ РФ рассказали, когда могут перейти к смягчению денежно-кредитной политики

Вестник Кавказа03:01

В ЦБ оценили вероятность достижения инфляции в 6%

Газета.Ru02:42

ЦБ: пиковое значение инфляции вряд ли достигнет 6%

News.ru02:36

ЦБ РФ скорректировал прогноз по инфляции на март и апрель

Интерфакс - Россия03:12

ЦБР: инфляционные тренды складываются ниже нашего сценария

Financial One02:38

Если инфляция снижается, это не значит, что цены не растут

Гудвилл.онлайнвчера в 00:57
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:39, Ашберн
Политика

Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Наука

Второго пациента в истории излечили от ВИЧ-инфекции

Житель Лондона стал вторым в истории человеком, в крови которого не нашли следов вируса иммунодефицита человека после трансплантации костного мозга от донора с врожденным иммунитетом, пишет The Guardian.
Обновлено в 02:37
Авто

AliExpress начнет продавать россиянам автомобили

AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.
Обновлено в 02:48
Политика

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены»

Следствие ходатайствует об аресте субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Здоровье

Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид «Эриспирус»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
Обновлено в 02:19
Политика

Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Происшествия

СК Башкирии возбудил дело против избившего подчинённую полицейского

В следственном управлении СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который избил свою подчинённую и угрожал ей убийством.
Обновлено в 02:44
Общество

СМИ узнали о семейных проблемах вокалиста Prodigy незадолго до смерти

Вокалист The Prodigy Кит Флинт за несколько дней до смерти выставил на продажу дом в британском графстве Эссекс после развода с женой.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Кургане уволили воспитательницу, заклеившую рот ребенка скотчем

Обновлено в 03:15
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Общество

Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.
Обновлено в 02:06
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Skoda представила свой самый маленький кроссовер

Чешская Skoda представила свой самый компактный кроссовер под названием Kamiq.
Обновлено в 02:21
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму украинца за мошенничество

ФСБ задержала в Крыму 27-летнего гражданина Украины, который промышлял незаконным оформлением российского гражданства.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Политика

Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12
Политика

Лукашенко заявил о повороте евразийской интеграции вспять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в евразийской интеграции отсутствует какой-либо прогресс.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В катастрофе Ту-154 над Черным морем обвинили заправщиков самолета

Адвокат считает, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер.
Обновлено в 03:28
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:59
Спорт

Еще один эстонский лыжник признался в употреблении допинга

Эстонский лыжник Алго Кярп признался в использовании кровяного допинга, передает ТАСС.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы

Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Экономика

ФНС получила данные о счетах и активах россиян в 58 странах

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о счетах, трастах и незадекларированных доходов граждан России из 58 стран, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре

Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
Обновлено вчера в 15:17
Главное