Экономика

ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Российская газета
02:24

Вклад повышенных акцизов в инфляцию может составить 0,3-0,4 процентных пункта, подсчитали в Центробанке. Доклад регулятора о денежно-кредитной политике размещен на его сайте. Заметнее всего вырастут цены на табачные изделия и моторное топливо - предположительно, на 4,6 процента.
Российская газета02:24

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Банк России анонсировал новый виток роста цен на бензин

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В ЦБ оценили рост цен на бензин и вино в 2019 году

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Центробанк спрогнозировал, какие товары подорожают в 2019 году

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Центробанк обозначил товары, которые поднимутся в цене с 2019 года

URA.Ruвчера в 20:40

Какие наши цены: ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:49, Ашберн
Финансы

Минфин не смог занять 10 млрд руб. на рынке госдолга

В предыдущий раз Минфин не размещал ни одной бумаги из предложенного на аукцион выпуска ОФЗ в начале октября, когда вернулся на рынок госдолга после месячного отсутствия, вызванного резким ростом ставок по облигациям.
Обновлено в 07:18
Энергетика

Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56

Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика

Нацбанк Украины ликвидирует «дочку» ВТБ

К ликвидации украинской «дочки» российского ВТБ фонд приступил в среду. В конце ноября НБУ признал «ВТБ банк» неплатежеспособным.
Обновлено в 03:41
Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.
Обновлено в 07:06
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 04:13
Экономика

Италия достигла «бюджетного компромисса» с ЕС: санкций не будет

Компромисс между правительством Италии и Еврокомиссией в отношении бюджета страны на 2019 год достигнут, санкций против Италии вводиться не будет, заявили представители правительства и комиссии в среду, 19 декабря, передает информагентство Ansa.
Обновлено в 07:39
Экономика

НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Экономика

Госдума приняла закон о системе мониторинга маркированных товаров

Закон, направленный на создание информационной системы мониторинга подлежащих маркировке товаров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.
Обновлено в 05:11
Экономика

Госдума обозначила «потолок» по ставкам микрокредитов

Новые правила микрокредитования вступят в силу с 2020 года, но они не коснуться небольших (менее 10 тыс. рублей) кредитов без обеспечения сроком менее 15 дней.
Обновлено в 04:40
Экономика

Россияне при продаже жилья меняют цену на 600 тыс. рублей

Почти половина (49%) россиян, разместивших объявления о продаже своей недвижимости, в процессе поиска покупателя снижают или повышают цену в среднем на 600 тыс. руб. В Москве доля таких продавцов еще выше — 58%.
Обновлено в 07:36
Экономика

Туроператоры оценили подорожание поездок для россиян в 2019 году

Цена туристических путевок для россиян в 2019 году вырастет на 10–30%, заявила «РИА Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 03:51
Экономика

Программа внешних займов «Газпрома» на 2018 год увеличена до €6,5 млрд

Программа внешних займов ПАО «Газпром» на 2018 год увеличена на 2,5 миллиарда евро. Такое решение принял совет директоров компании.
Обновлено в 03:30
Экономика

Инвестпроекты в рамках «списка Белоусова» запустят в 2019-м

В I квартале 2019 года могут быть утверждены первые инвестиционные проекты в рамках инициативы Белоусова.
Обновлено в 07:42
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