Финансы
В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежейГазета.Ru 08:58
Отмечается, что изменения в законодательстве возможны только в том случае, если меры действительно эффективны. Однако АБР не представила расчетов и данных вместе с предложением блокировать карты при подозрительных операциях.
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Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
Обновлено в 07:16
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Скандал в эфире Телеканал "Рустави 2" оказался в центре скандала после того, как вечером 7 июля Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента России.
Обновлено в 09:10
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Песков назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Публикации о некоем «радиоактивном облаке», которое могло распространяться после аварии на полигоне в Архангельской области, достаточно абсурдны.
Обновлено в 07:48
Экономика
Белоруссия и Украина оказались крупнейшими должниками России
Оказалось, что крупнейшим должником России является Белоруссия: Минск задолжал 7,5 миллиарда и не спешит избавляться от долга.
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова
Премьер Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:57
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле
Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фотографией своих сыновей
Кадр сделан в Ленинградской области. Елизавета Боярская поделилась с поклонниками новым снимком своих сыновей.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе
Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об ухудшении гуманитарной ситуации из-за обстрелов ВСУ
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявляет об ухудшении социально-гуманитарной ситуации в ДНР из-за обстрелов украинских силовиков.
Обновлено в 03:59
Политика
Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским
Зеленский в прошедшем июле предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров Так, в них помимо России, Украины, Франции и Германии могли бы участвовать Соединенные Штаты и Великобритания.
Обновлено в 08:48
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Минздрав представил порядок реабилитации взрослых
Уточняется, что с 2012 года реабилитация детей и взрослых регулировалась единым приказом ведомства "О порядке организации медицинской реабилитации".
Обновлено в 09:31
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах
Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Технологии
Рогозин похвалил Маска за влияние на «Роскосмос»
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска за то, что тот стимулировал госкорпорацию ускорить разработку новых ракет.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.
Обновлено в 08:58
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Экономика
Суд арестовал счета петербургского миллиардера Александра Кашина
Арбитражный суд Петербурга арестовал счета и имущество бизнесмена Александра Кашина, постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Новейший Су-57Э покажут на выставке «МАКС-2019»
«На «МАКС-2019» российские производители впервые представят самые горячие и ожидаемые новинки последних лет - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57Э и легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», - сказано в сообщении «Рособоронэкспорта».
Обновлено вчера в 00:53