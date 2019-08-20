Финансы

В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежейГазета.Ru 08:58

Отмечается, что изменения в законодательстве возможны только в том случае, если меры действительно эффективны. Однако АБР не представила расчетов и данных вместе с предложением блокировать карты при подозрительных операциях.
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В ЦБ оценили предложение блокировки подозрительных платежей

Газета.Ru08:58

ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Коммерсантъ08:17

ЦБ ответил на идею блокировать карты при подозрительных операциях

Rambler News Service06:32

ЦБ: Блокировка банковских карт на 30 дней может быть неэффективной

Комсомольская правда07:56

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Росбалт07:49

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ТАСС07:25

ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт при получении подозрительных средств

ФедералПресс07:58
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