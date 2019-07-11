Финансы

В ЦБ назвали размер внешнего долга РоссииRT на русском 09:12

Центробанк России рассказал о размере внешнего долга страны. «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Внешний долг РФ растет из-за покупок госбумаг нерезидентами и дивидендов

Financial One09:15

С начала года внешний долг России вырос на 6,1%

Саминвестор09:07

Внешний долг РФ за первое полугодие вырос на 6,1%

ПРАЙМ09:11

В ЦБ назвали размер внешнего долга России

RT на русском09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Авто

Toyota планирует выпустить новый кроссовер

Обновлено в 07:26
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро

Начальник полиции Омска Алексей Меркушов задержан в Москве из-за драки с машинистом метро.
Обновлено в 08:57
Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Тольяттинский маньяк-педофил просится на свободу

Обновлено в 06:55
Политика

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры в Минске

8 июля Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 09:00
Кино

Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»

Обновлено в 07:09
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Обновлено в 07:19
Политика

Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика

Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее

Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11

Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье

Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией

Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Культура

Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Общество

Пещеру «Таврида» откроют для туристов

Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Кино

«КиноПоиск» приобрел эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»

«Дылда» станет вторым фильмом, который «КиноПоиск» профинансирует в рамках нового формата поддержки авторских фильмов, уточнили в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 07:45
Происшествия

На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 14:25
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено 09 июля в 00:27
Политика

Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой

Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.
Обновлено вчера в 00:29
Футбол

«Ньюкасл» может возглавить Стив Брюс

Новым главным тренером «Ньюкасла», скорее всего, станет Стив Брюс.
Обновлено в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное