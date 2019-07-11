Финансы
В ЦБ назвали размер внешнего долга РоссииRT на русском 09:12
Центробанк России рассказал о размере внешнего долга страны. «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.
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Авто
Toyota планирует выпустить новый кроссовер
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России
Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро
Начальник полиции Омска Алексей Меркушов задержан в Москве из-за драки с машинистом метро.
Обновлено в 08:57
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково
Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Тольяттинский маньяк-педофил просится на свободу
Обновлено в 06:55
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры в Минске
8 июля Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 09:00
Кино
Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»
Обновлено в 07:09
Политика
Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве
Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Культура
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Общество
Пещеру «Таврида» откроют для туристов
Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Кино
«КиноПоиск» приобрел эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»
«Дылда» станет вторым фильмом, который «КиноПоиск» профинансирует в рамках нового формата поддержки авторских фильмов, уточнили в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 07:45
Происшествия
На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено 09 июля в 00:27
Политика
Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой
Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.
Обновлено вчера в 00:29
Футбол
«Ньюкасл» может возглавить Стив Брюс
Новым главным тренером «Ньюкасла», скорее всего, станет Стив Брюс.
Обновлено в 07:57