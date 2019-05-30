Финансы
В ЦБ назвали основные риски для российской экономикиИзвестия 13:09
В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов. Об этом говорится в отчете, подготовленном Центробанком.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия
По делу о взрыве в академии Можайского арестовали преподавателя
Преподавателю Военно-космической академии имени Можайского предъявили обвинение во взрыве. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Башкирии завели дело на кассира, подозреваемую в краже 20 млн рублей
35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
Обновлено в 04:49
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Авто
В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения
На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Спорт
Российские волейболистки потерпели пятое поражение в Лиге наций
Обновлено в 12:12
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Кино
Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
Футбол
Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Авто
В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Спорт
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Политика
Верховная рада озаботилась правами коренных народов России
В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52
Спорт
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения
Илья Бер, оппонент магистра Александра Друзя в скандале с предполагаемыми попытками финансовых афер на названном шоу, без энтузиазма отнесся к ранее прозвучавшим извинениям магистра Друзя.
Обновлено в 11:40
Космос
Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Спартак» интересуется Мусондой и хавбеком «Гронингена» Доаном
В сферу интересов московского клуба попал 20-летний полузащитник «Гронингена» Рицу Доан.
Обновлено в 10:16
Политика
Россиянка возглавит офис ООН в Женеве
Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщается на сайте офиса Генерального секретаря ООН в четверг, 30 мая.
Обновлено в 13:38
Политика
Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана
Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе
Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Космос
NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре
К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД
В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:15
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15