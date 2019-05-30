Финансы

В ЦБ назвали основные риски для российской экономикиИзвестия 13:09

В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов. Об этом говорится в отчете, подготовленном Центробанком.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
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Преподавателю Военно-космической академии имени Можайского предъявили обвинение во взрыве. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
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35-летняя жительница Салавата Луиза Хайруллина, объявленная в розыск в связи с пропажей из кассы банка более 20 миллионов рублей, теперь стала фигурантом уголовного дела.
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СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
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Авто

В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30

Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
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Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
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Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

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Обновлено в 06:28
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Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
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Верховная рада озаботилась правами коренных народов России

В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52
Спорт

Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения

Илья Бер, оппонент магистра Александра Друзя в скандале с предполагаемыми попытками финансовых афер на названном шоу, без энтузиазма отнесся к ранее прозвучавшим извинениям магистра Друзя.
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Космос

Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур.
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«Спартак» интересуется Мусондой и хавбеком «Гронингена» Доаном

В сферу интересов московского клуба попал 20-летний полузащитник «Гронингена» Рицу Доан.
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Россиянка возглавит офис ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщается на сайте офиса Генерального секретаря ООН в четверг, 30 мая.
Обновлено в 13:38
Политика

Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передаёт «Укринформ».
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Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе

Недобросовестной конкуренцией назвал включение России Минобороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках, военный эксперт Алексей Леонков.
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Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
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NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре

К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
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Путин внес проект о приостановке действия ДРСМД

В Госдуму внесен законопроект о приостановке Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

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