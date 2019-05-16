В ЦБ назвали единственный из санируемых банков, который не вернул долгТАСС 05:44

Только банк "Траст", на основе которого был создан банк непрофильных активов, из числа всех санируемых регулятором кредитных организаций не вернул долг Банку России. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

В ЦБ назвали единственный из санируемых банков, который не вернул долг

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