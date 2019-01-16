В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 годаГазета.Ru 06:30

Уточняется, что по данным Росстата, в 2018 году в этот же период инфляция составила 2,4%. Ранее сообщалось, что ЦБ дал прогноз по инфляции в России в 2019 году.

В ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года

Происшествия Происшествия Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео

Экономика Экономика Чубайс назвал Россию энергорасточительной страной Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что электроэнергия в России расходуется неэффективно вследствие ее дешевизны.

Политика Политика В Сербии задержали готовившего покушение на Путина боевика

Происшествия Происшествия В Москве женщина сняла в банке 5 миллионов и пропала В центре Москвы 38-летняя женщина бесследно исчезла, получив в банке 5,8 миллиона рублей. Но потом следователи смогли ее найти.

Спорт Спорт IBSF объявила о дисквалификации Зубкова до декабря 2020 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о дисквалификации президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Происшествия СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.

Происшествия Происшествия В сирийском Манбидже произошёл мощный взрыв

Политика Политика Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.

Политика Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.

ЖКХ ЖКХ От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

Политика Политика Украинскую журналистку Бойко депортировали из России Официально Бойко по решению суда должны были выдворить за нарушение миграционного законодательства РФ, хотя ее защитники просили не допустить этого, поскольку на Украине журналистке наверняка грозит преследование за ее политические взгляды.

Общество Общество Свердловский губернатор пообещал не менее 12 яиц в магазинной упаковке В Свердловской области не только не снизят, но даже увеличат количество яиц в магазинных упаковках до 12 штук.

Общество Общество Во ФСИН опровергли данные о VIP-камере Улюкаева

Экономика Экономика Орешкин о росте цен: «Ситуация лучше, чем ожидали многие» Сегодня будут опубликованы цифры на 14 января, они все говорят о том, что инфляционная тенденция ниже, чем это ожидали эксперты.

Политика Политика Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят масштабную диверсию против мирного населения самопровозглашенной ЛНР, заявил заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Происшествия Происшествия В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Армия и оружие Армия и оружие В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России Командующий надводными силами США вице-адмирал Рич Браун заявил, что стране необходимо начать создавать беспилотные корабли для сдерживания военно-морских сил России и Китая.

Политика Политика Лаврова «назначили» главой МИД Германии Корреспондент немецкого телеканала ARD на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ошибке назвала его главой МИД Германии, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi может задействовать весь экран для сканера отпечатков Лин Бен, сооснователь и президент компании Xiaomi Tech, показал новую версию подэкранного сканера отпечатков пальцев, который будет использоваться в грядущих смартфонах "Сяоми".

Происшествия Происшествия Священник, устроивший ДТП в Псковской области, был пьян Священник Великолукского епархиального управления Андрей Парфенов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими, в момент происшествия был пьян, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Псковской области.

Футбол Футбол Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС Как сообщает пресс-служба РФС, единственным кандидатом на предстоящих выборах станет председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков.

Происшествия Происшествия Умер капитан находящегося в Африке судна «Виктор Ткачев» Капитан судна Мурманского морского пароходства (ММП), более полугода находящегося в африканском порту из-за проблем судовладельца, умер в среду.

Политика Политика Китайский суд приговорил гражданина Канады к расстрелу

Политика Политика Кудрин назвал главные факторы для роста ВВП на 3% в год Ускорить экономический рост до 3–3,5%, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира согласно новому майскому указу президента Владимира Путина, не получится только лишь за счет реализации национальных проектов.

Политика Политика Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал иск пассажиров попыткой давления на компанию В свою очередь, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров сообщил корреспонденту TourDom.ru, что компания всегда защищала и продолжит защищать свое имя от подобных нападок.

Происшествия Происшествия В новгородской мужской колонии родилась девочка Роды в мужской колонии начались у 23-летней женщины, приехавшей на длительное свидание с осужденным мужем, сообщает РИА Новости.