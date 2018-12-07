Экономика
Рекомендация ЦБ РФ позволит обезопасить банки в случае блокировки в России одной из платежных систем из-за санкций. Однако топ-менеджеры крупнейших банков предполагают, что рекомендации могут быть также связаны с тем, что регулятор готовится отозвать лицензию у одного из банков.
ФАНвчера в 11:11
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с чего всё началось
Если банки и платёжные системы последуют совету регулятора, то им удастся избежать повторения ситуации 2014 года, когда из-за первой волны санкций американские платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам четырёх крупных банков.News.ruвчера в 10:29
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Энергетика
Страны ОПЕК сократят добычу нефти на 2,5%
Входящие в ОПЕК страны сократят добычу нефти на 2,5%, а страны, не входящие в картель, - на 2%, говорится в итоговом коммюнике конференции.
Обновлено в 16:53
Экономика
Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с UC Rusal и En+
Министерство финансов США до 21 января 2019 года продлило сроки завершения сделок с находящимися под американскими санкциями российскими компаниями UC Rusal, En+ и группой ГАЗ, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 16:47
Экономика
Живущих за чертой бедности россиян стало меньше
Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 16:52
Экономика
АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»
АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 16:08
Экономика
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard
Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 16:25
Экономика
Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек
Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 16:39
Экономика
Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве
Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 14:19
Экономика
Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами
Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика
Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов
Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика
Шесть домов «Су-155» осталось достроить в России в следующем году
Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России.
Обновлено в 13:08
Энергетика
Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
Обновлено в 17:10
Экономика
Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании
Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
Обновлено в 12:03
Экономика
Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев
Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика
Россия может отменить налог на инвестиционное золото
Российские власти в качестве основной меры регулирования внутреннего рынка золота рассматривают решение вопроса с НДС на этот драгметалл, и наиболее вероятно, что налог на инвестиционное золото будет отменен.
Обновлено в 13:56