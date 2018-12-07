Экономика

В ЦБ РФ придумали новый способ защиты банковских карт от санкций
ФАН
вчера в 11:11

Рекомендация ЦБ РФ позволит обезопасить банки в случае блокировки в России одной из платежных систем из-за санкций. Однако топ-менеджеры крупнейших банков предполагают, что рекомендации могут быть также связаны с тем, что регулятор готовится отозвать лицензию у одного из банков.
ФАНвчера в 11:11
с чего всё началось

ЦБ придумал способ защитить карты россиян от влияния санкций

Если банки и платёжные системы последуют совету регулятора, то им удастся избежать повторения ситуации 2014 года, когда из-за первой волны санкций американские платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам четырёх крупных банков.
News.ruвчера в 10:29

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ЦБ придумал, как защитить карты россиян от санкций

Московский Комсомолец02:29

В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций

Известия01:51

Центробанк придумал «запасной» вариант защиты платежных карт от санкций

URA.Ruвчера в 13:45

ЦБ нашел способ защиты карт россиян от санкций

Телеканал 360°вчера в 11:33

Россиян защитят от санкций по-новому

ТВ Центрвчера в 11:22

В ЦБ РФ придумали новый способ защиты банковских карт от санкций

ФАНвчера в 11:11

ЦБ придумал способ защитить карты россиян от влияния санкций

News.ruвчера в 10:29
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Энергетика

Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти

Соглашение подразумевает снижение добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки странами, входящими в ОПЕК, и на 400 тысяч баррелей в сутки странами вне ОПЕК.
Обновлено в 15:37
Экономика

ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard

Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.
Обновлено в 15:21
Экономика

Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года.
Обновлено в 14:58
Экономика

АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Обновлено в 14:07
Экономика

Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

Правительство передумало реализовывать проект по внедрению системы продуктовых карточек в 2019 году.
Обновлено в 13:46
Экономика

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.
Обновлено в 14:19
Экономика

Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами

Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.
Обновлено в 14:09
Экономика

Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов

Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.
Обновлено в 09:40
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 12:03
Экономика

Шесть домов «Су-155» осталось достроить в России в следующем году

Как сообщалось, "СУ-155" оставила 145 недостроенных домов по всей России.
Обновлено в 13:08
Экономика

Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.
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Экономика

Россия может отменить налог на инвестиционное золото

Российские власти в качестве основной меры регулирования внутреннего рынка золота рассматривают решение вопроса с НДС на этот драгметалл, и наиболее вероятно, что налог на инвестиционное золото будет отменен.
Обновлено в 13:56
Экономика

Курс биткойна обновил минимум почти за 16 месяцев

Средний курс биткойна в пятницу опустился ниже отметки в $3,3 тыс. за единицу криптовалюты, обновив минимум августа 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 13:28
Экономика

Средняя зарплата в США выросла на 3%. Фондовые рынки открылись в плюсе

В результате индексы Dow Jones и NASDAQ начали торговый день в плюсе.
Обновлено в 10:53
Экономика

Экспорт пшеницы из России за 10 месяцев вырос на 50%, до 36,8 млн т

Экспорт пшеницы и меслина из России за десять месяцев 2018 года вырос на 50% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,797 млн т, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Обновлено в 10:34
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