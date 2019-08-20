В Центробанке РФ прокомментировали инициативу Ассоциации банков России блокировать банковские карты на срок до 30 дней при подозрительных транзакциях, назвав это предложение неэффективным и даже вредным для клиентов.

В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

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