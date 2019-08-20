Экономика
В ЦБ РФ отреагировали на предложение о блокировке банковских картРосбалт вчера в 07:49
В Центробанке РФ прокомментировали инициативу Ассоциации банков России блокировать банковские карты на срок до 30 дней при подозрительных транзакциях, назвав это предложение неэффективным и даже вредным для клиентов.
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ЦБ усомнился в эффективности блокировки карт при получении подозрительных средств
ФедералПрессвчера в 07:58
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Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Экономика
«Русагро» купила 22,5% ГК «Агро-Белогорье»
"Русагро" закрыла сделку по приобретению 22,5% в ГК "Агро-Белогорье", сообщает эмитент.
Обновлено в 02:41
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
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Технологии
«Мегафон» занял первое место в России по скорости мобильного Интернета
"МегаФон" ускорился до 300 Мбит / с. Эксперты назвали оператора с самым быстрым мобильным Интернетом.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили европейские кости
Вокруг гималайского озера Роопкунд можно обнаружить несколько сотен человеческих костей, поэтому водоем иногда называют Озером Скелетов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Эксперт: идея Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергнута
Идея бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского о расширении "нормандского формата", что, по сути, означало бы его ликвидацию, окончательно отвергнута.
Обновлено в 03:27
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл взяли на работу третью няню, поскольку две предыдущие плохо справлялись со своими обязанностями.
Обновлено в 03:24
Общество
В семи российских регионах отмечен рост числа безработных
Рост отмечен в семи регионах: в республиках Алтай, Чувашской, Татарстан, Чеченской и Кабардино-Балкарской, в Омской и Владимирской областях.
Обновлено в 04:27
Политика
В Киеве оценили возможность возвращения России в G8
Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:56
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве, и как это объясняют власти читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Культура
Валерия получила травму ноги на съемках шоу «Голос 60+»
Мечтаю чаще видеть его на тренировках, но все зависит от желания Йоси. В новом сезоне состав жюри шоу изменился.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
Обновлено вчера в 20:54
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет нового беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заявила о романе с Николаем Басковым
Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в эфире "Русского радио" о том, что у нее был роман с российским исполнителем Николаем Басковым, который случился шесть лет назад во время отдыха на Мальдивах.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа
Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.
Обновлено в 03:52