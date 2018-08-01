Армия и оружие

В ЦАР заявили о возможности размещения российской военной базы
Известия
03:47

В Центральноафриканской республике (ЦАР) заявили о возможности размещения российской военной базы. Об этом 10 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра обороны республики Мари Ноэль Койяру. Отмечается, что в августе прошлого года страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Известия03:47
с чего всё началось

В ЦАР не исключили размещения российской базы

В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра. В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
РИА Новости01:12

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Министр обороны ЦАР допустила появление в стране российской военной базы

РБК03:29

В ЦАР не исключили размещения российской базы

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Коммерсантъ02:45

В ЦАР может появиться российская военная база

RT на русском02:13

Российская военная база может появиться в Центральноафриканской республике

Эхо Москвы01:30

В ЦАР не исключили появление российской военной базы

URA.Ru03:21

ЦАР рассказала об обучении главы своего генштаба в России

Взгляд.рувчера в 19:51
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Обновлено в 04:20
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Армия и оружие

Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35

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Обновлено 08 января в 20:57
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В ЦАР заявили о возможности размещения российской военной базы

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В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД

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