Футбол
В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖНациональная служба новостей 09:01
Администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мурманчанка потеряла семью при пожаре в Шереметьево. Полгода назад в колледже Керчи убили ее племянницу
Среди погибших в загоревшемся самолете в Шереметьево был главврач Снежногорской больницы Евгений Новиков.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»
Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53
Происшествия
Два здания в Москве проверят после сообщений о минировании
Правоохранители приступили к проверкам бизнес-центра "Саммит" и торгового центра "Интер-Север" после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.
Обновлено в 10:00
Происшествия
По данным СК РФ, 37 человек выжили при крушении самолета в Шереметьево
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавшего рейсом «Москва — Мурманск», из 78 пассажиров выжили 37 человек.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Пропавший самолет с 13 пассажирами разбился в Мексике
Частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601, на борту которого могли находиться от 13 до 18 человек, разбился в горной местности в Мексике, сообщает портал Info 7 в понедельник, 6 мая.
Обновлено в 12:30
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»
Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео
«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
Обновлено в 10:48
Футбол
Венгер отклонил второе предложение «Фулхэма»
"Фулхэм" второй раз сделал предложение о работе бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.
Обновлено в 11:18
Футбол
Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич
Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Опубликован полный список пассажиров рейса Москва – Мурманск
Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем сайте полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск, на борту которого 5 мая произошел пожар.
Обновлено в 11:36