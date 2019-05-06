В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖНациональная служба новостей 09:01

Администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни.

В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖ

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