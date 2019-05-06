Футбол
В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖНациональная служба новостей 09:01
Администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Наука
Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода
Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.
Обновлено в 07:32
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия
Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в Шереметьево, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка
Обновлено в 04:57
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Кино
Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»
В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100
Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Обновлено в 11:07
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Политика
«Северный поток-2» построен на 48%
По дну Балтийского моря уложено 1170 км газопровода "Северный поток-2", что составляет 48% общей протяженности трубы, сообщает "Газпром".
Обновлено в 08:48
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Экономика
Дедолларизация внешней торговли РФ изменит мировую экономику
Доллар теперь играет меньшую роль в российской экономике Напомним, что эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет действия режима западных санкций наша страна сократила общий объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Теннис
Азаренко уступила Стивенс во втором круге турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс в матче второго круга турнира в Мадриде.
Обновлено в 10:18
Политика
Макрон призвал Совет Европы соблюдать права России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет Европы обязан относиться к России как к равному участнику организации и уважать ее права.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
50-летняя Эвелина Бледанс показала себя без макияжа и укладки
Месяц назад Эвелина Бледанс отметила 50-летний юбилей. Праздник артистка провела в компании сыновей — 7-летнего Семена и 24-летнего Николая.
Обновлено в 08:19
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево
Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42