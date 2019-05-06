Футбол

В «Бутырке» Мамаева поблагодарили за пропаганду ЗОЖНациональная служба новостей 09:01

Администрация «Бутырки» не оставила без внимания активную работу Павла Мамаева по проведению футбольных матчей среди заключенных и пропаганде здорового образа жизни.
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Администрация СИЗО отметила Мамаева благодарностью за участие в футбольном матче

ТАСС08:41

В СИЗО выразили благодарсть Павлу Мамаеву за участие в популяризации спортивного образа жизни среди заключенных

Эхо Москвы08:31

Соседи Мамаева в Краснодаре поблагодарили его за создание детской площадки

Спорт-Экспресс06:55

Администрация «Бутырки» поблагодарила Мамаева за пропаганду ЗОЖ

РИА Новости07:35

Мамаева наградили за пропаганду спорта среди сокамерников

REGNUM07:33

Администрация "Бутырки": Мамаев - примерный, неконфликтный человек"

Sport.ru10:00

В «Бутырке» сказали Мамаеву спасибо за пропаганду ЗОЖ

Известия08:03
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Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Наука

Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода

Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.
Обновлено в 07:32
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Происшествия

Северянка, чьи муж и дочка погибли в пожаре в Шереметьево, ранее потеряла племянницу из-за керченского стрелка

Обновлено в 04:57
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Кино

Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»

В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Происшествия

Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Обновлено в 11:07
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Политика

«Северный поток-2» построен на 48%

По дну Балтийского моря уложено 1170 км газопровода "Северный поток-2", что составляет 48% общей протяженности трубы, сообщает "Газпром".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Экономика

Дедолларизация внешней торговли РФ изменит мировую экономику

Доллар теперь играет меньшую роль в российской экономике Напомним, что эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет действия режима западных санкций наша страна сократила общий объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Теннис

Азаренко уступила Стивенс во втором круге турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс в матче второго круга турнира в Мадриде.
Обновлено в 10:18
Политика

Макрон призвал Совет Европы соблюдать права России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет Европы обязан относиться к России как к равному участнику организации и уважать ее права.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

50-летняя Эвелина Бледанс показала себя без макияжа и укладки

Месяц назад Эвелина Бледанс отметила 50-летний юбилей. Праздник артистка провела в компании сыновей — 7-летнего Семена и 24-летнего Николая.
Обновлено в 08:19
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево

Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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