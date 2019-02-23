Происшествия
В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделенииRT на русском 09:17
«По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.
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с чего всё началось
МВД по Бурятии начало служебную проверку по опубликованному видео, которое потрясает со вчерашнего дня весь рунет - мужчин-полицейских из Октябрьского отдела Улан-Удэ поздравляет своим танцем стриптизерша.Московский Комсомолец Улан-Удэ01:09
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После скандала со стриптизёршей в Улан-Удэ МВД решило провести служебную проверку
Информ Полис online02:15
В Бурятии уволили сотрудницу МВД, сделавшую коллегам стриптиз-подарок
Московский Комсомолец Улан-Удэ09:17
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