Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделенииRT на русском 09:17

«По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.
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с чего всё началось

МВД по Бурятии начало служебную проверку по «стриптиз-подарку»

МВД по Бурятии начало служебную проверку по опубликованному видео, которое потрясает со вчерашнего дня весь рунет - мужчин-полицейских из Октябрьского отдела Улан-Удэ поздравляет своим танцем стриптизерша.
Московский Комсомолец Улан-Удэ01:09

Подробнее о событии

В Бурятии дознавательницу уволили за приглашение стриптизерши на корпоратив

РИА Новости09:41

После скандала со стриптизёршей в Улан-Удэ МВД решило провести служебную проверку

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В Бурятии начали проверку после стриптиза на корпоративе полиции

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В Бурятии уволили сотрудницу МВД, сделавшую коллегам стриптиз-подарок

Московский Комсомолец Улан-Удэ09:17

«Нормальные в Бурятии корпоративы»: В сети появилось скандальное видео с танцующей для полицейских стриптизершей

Ариг Ус03:09

МВД по Бурятии начало проверку из-за видео со стриптизом в отделе полиции

Говорит Москва04:54

Заказавшую стриптиз на 23 Февраля дознавательницу из Бурятии уволили

Телеканал 360°09:32
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Политика

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

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Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
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Политика

Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они забыли про День защитника Отечества. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
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Политика

Сайт «Миротворец» внес в базу родителей претенденток на «Евровидение» от Украины

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Спорт

Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

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Наука

Ученые назвали причину быстрого развития рака у мужчин

Исследователи из Школы медицинских наук Рутгерса обнаружили в злокачественных опухолях предстательной железы специфический ген, значительно увеличивающий риск распространения рака в организме, передает Medicalxpress.
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Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Общество

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Обновлено в 07:39
Спорт

Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Политика

Могерини заявила, что ЕС не приемлет язык силы в мировой политике

Язык силы в мировой политике для Евросоюза является неприемлемым.
Обновлено в 09:04
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Политика

Украинцы массово ищут в сети картинки с поздравлениями на 23 февраля

Украинцы массово ищут в интернете поздравления и открытки с 23 февраля - Днем защитника отечества, передает украинский интернет-портал Страна.ua со ссылкой на данные Google Trends.
Обновлено в 08:47
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Общество

Феминистки провели протест у военкомата в Петербурге

Обновлено в 07:50
Происшествия

Известный телеведущий умер от передозировки во время секса

Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии.
Обновлено в 05:24
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Политика

МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:30
Общество

Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

Обновлено в 09:53
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Дворецкий заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку Меган Маркл

60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку герцогини Суссекской Меган Маркл в Нью-Йорке по случаю скорого рождения её первенца.
Обновлено в 03:58
Общество

В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов

Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Обновлено в 04:39
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Транспорт

Станцию столичного метро «Каховская» закроют на реконструкцию

Станцию "Каховская" московского метро закроют на реконструкцию в ближайшее время, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Поезд с трофейной техникой из Сирии отправился по городам России

Напомним, поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» перевозит около 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, различные виды вооружения, автомобили, экипировку и оборудование террористов.
Обновлено в 06:29
Культура

Стендап‐комик Броди Стивенс умер в 48 лет

Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Не менее 20 человек погибли в ДТП с грузовиком на севере Китая

По меньшей мере 20 человек погибли, 30 получили ранения в результате ДТП с участием грузовика в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Обновлено в 07:40
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