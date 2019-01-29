Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опозданияРоссийская газета 00:51

Уполномоченному по правам ребенка в Бурятии поступила жалоба от родителей учеников седьмого класса школы №58 города Улан-Удэ. Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
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