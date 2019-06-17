Экономика

Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»РБК 09:38

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина. Она будет располагаться на территориях Кабанского и Кяхтинского районов Бурятии.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается
 на сайте кабмина.
РБК09:38

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:25, Вашингтон
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