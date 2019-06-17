Экономика
В Бурятии появится новая территория опережающего развитияТАСС 08:06
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах создать новую территорию опережающего развития в Бурятии. Председатель правительства в ближайшее время намерен побывать в Дальневосточном регионе.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Технологии
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады
Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Политика
Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ
Бывший посол Российской Федерации в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы Министерства экономического развития России.
Обновлено в 04:31
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО г. Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Принц Уильям в День отца опубликовал фото с одним Луи
На официальной страничке Кенсингтонского дворца появилась публикация принца Уильяма. которую он посвятил в День отца принцу Чарльзу.
Обновлено вчера в 12:36
Технологии
Binance выпустит свой Bitcoin. Токен биржи будет обеспечен криптовалютой
Биржа Binance объявила о выпуске серии BEP2-токенов на блокчейне Binance Chain, которые будут обеспечены различными криптовалютами.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Redmi K20 Pro стал самым быстрым смартфоном в мире
Индийское подразделение Redmi объявило флагман Redmi K20 Pro самым быстрым смартфоном в мире.
Обновлено в 10:42
Наука
Ученые описали вечно существующую форму материи
Обновлено в 08:32
Гаджеты
Cellebrite выпустила новое устройство для взлома любого iPhone
Израильская IT-компания Cellebrite сообщила о выпуске новой версии своего устройства под названием UFED Premium (Universal Forensic Extraction Device), являющегося готовым программно-аппаратным решением для извлечения информации из приложений, переписок и других видов данных с мобильных устройств Apple.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Религия
РПЦ выселяет музей имени Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря
Церковь настаивает на полной передаче Спасо-Андроникова монастыря, делить территорию, выделить часть зданий под экспозицию там не хотят, об этом «Эху» рассказала ученый секретарь музея Наталья Комашко.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Авто
Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год
Ранее планировалось ввести новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля с 1 июля 2019 года, но теперь регламент перенесли на год, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Коллегию Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 06:49
Экономика
У «Мосфильма» нашли договор аренды в несуществующей валюте
В договоре аренды "Мосфильма" и Росимущества указана валюта ЭКЮ, которая прекратила свое существование в 1998 году.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Наука
Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России
Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено в 09:48
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Супруга Зеленского встретилась с первой леди Франции и позвала ее на Украину
Как отмечает на своем сайте пресс-служба украинского президента, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которыми она намерена заняться на родине, а кроме того, пригласила супругу французского президента посетить Украину.
Обновлено в 09:59
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР
Китайский сейсмологический центр зафиксировал слабое землетрясение магнитудой 1,3 в северо-восточной провинции Цзилинь, его причиной мог стать взрыв.
Обновлено в 09:19
Политика
Депутаты в Литве потребовали от Adidas не использовать символику СССР
В 2018 году недовольство продажей Adidas спортивной одежды с советской символикой выражал МИД Литвы.
Обновлено в 10:23
Технологии
Airbus представила самый длинный узкофюзеляжный самолет в мире
Французская компания Airbus презентовала узкофюзеляжный самолет A321XLR, который будет самым длинным в своем классе.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Совфеде заявили, что Россия может ответить на усиление США в Польше
В Совете Федерации России сообщили о намерении начать усиление российских войск на западной границе страны, ответив таким образом на усиление военного присутствия американских военных на территории Польши.
Обновлено в 03:05