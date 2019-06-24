В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армииРБК вчера в 22:05

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

Политика Украина оспорит заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена оспорить заявку России на подтверждение полномочий в ПАСЕ, заявил представитель Киева Борислав Береза.

Политика В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Экономика Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма Указ президента РФ "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020—2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия После ДТП под Челябинском четыре человека находятся в реанимации Четыре человека находятся в реанимации. Среди них мужчина, женщина и двое детей. По данным ГИБДД, на трассе М5 столкнулись две машины.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Политика Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Экономика Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.

Общество В Мосгоргеотресте прокомментировали данные о существовании «Метро-2» Управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов прокомментировал данные о существовании под Москвой системы секретных бункеров и линий метро, известной как «Метро-2».

Происшествия В Ницце самолет врезался в здание аэропорта Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.

Происшествия Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.

Экономика В России начал исчезать средний класс С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.

Армия и оружие ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Политика Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.

Гаджеты Раскрыты характеристики бюджетных APU AMD Athlon 300GE и Athlon 320GE Вслед за процессорами AMD Ryzen 3000 должны выйти недорогие APU Athlon 300GE и Athlon 320GE – они сменят популярные в недорогих сборках APU Athlon 200GE и Athlon 220GE.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Футбол Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой 1:1.