Армия и оружие
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армииРБК вчера в 22:05
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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По распоряжению Путина: Войска еще в четырех регионах России подняты по тревоге
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