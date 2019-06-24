Армия и оружие
В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армииРБК вчера в 22:05
Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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По распоряжению Путина: Войска еще в четырех регионах России подняты по тревоге
Царьградвчера в 12:28
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Армия и оружие
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
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Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:39
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Обновлено вчера в 14:51
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