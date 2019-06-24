В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армииРБК 22:05

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

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