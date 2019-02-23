Происшествия

В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративеРоссийская газета 06:07

В Бурятии МВД начало проверку после появления в Сети видео, снятом в одном из отделов полиции республики во время корпоратива в честь 23 февраля. На кадрах запечатлена девушка, танцующая стриптиз перед сотрудниками правоохранительных органов.
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с чего всё началось

МВД по Бурятии начало служебную проверку по «стриптиз-подарку»

МВД по Бурятии начало служебную проверку по опубликованному видео, которое потрясает со вчерашнего дня весь рунет - мужчин-полицейских из Октябрьского отдела Улан-Удэ поздравляет своим танцем стриптизерша.
Московский Комсомолец Улан-Удэ01:09

Подробнее о событии

В Бурятии проводят проверку после стриптиза для полицейских к 23 февраля

РИА Новости06:54

Отделение полиции в Бурятии проверят из‐за праздничного стриптиза

Телеканал 360°04:29

МВД по Бурятии проведет проверку из-за стриптиза перед полицейскими

REGNUM04:33

МВД Бурятии проведет служебную проверку по факту корпоратива со стриптизом

Восток-Телеинформ06:29

«Нормальные в Бурятии корпоративы»: В сети появилось скандальное видео с танцующей для полицейских стриптизершей

Ариг Ус03:09

МВД по Бурятии начало служебную проверку по «стриптиз-подарку»

Московский Комсомолец Улан-Удэ01:09

После скандала со стриптизёршей в Улан-Удэ МВД решило провести служебную проверку

Информ Полис online02:15
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

Украина перестала лидировать по притоку мигрантов в Россию

По данным ведомства, число мигрантов с Украины за 2018 год сократилось более чем в три раза.
Обновлено в 06:13
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Лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу чемпионата мира в скиатлоне

Обновлено в 05:47
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
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Кино

«Золотая малина»: Дональд Трамп признан худшим актером года

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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в память о воинах

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Обновлено в 05:23
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Происшествия

В здании консерватории имени Чайковского в Москве произошел пожар

В здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в Среднем Кисловском переулке произошел пожар, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 02:36
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Политика

Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн

Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:08
Происшествия

ДТП с кортежем президента Молдавии попало на видео

Видеорегистратор запечатлел момент аварии с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Китае не менее 20 человек погибли в результате аварии

Обновлено в 06:49
Происшествия

На авиашоу в Индии сгорели около 300 транспортных средств

Около 300 транспортных средств сгорели в результате пожара на авиашоу Aero India-2019 на севере города Бангалор в индийском штате Карнатака.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Общество

Активисты провели акцию «Рожай мясо» у стен областного военкомата

Шестеро активистов, преимущественно женщины, пришли к стенам одного из военкоматов Ленинградской области, принеся с собой свертки, в которых под видом младенцев находилось сырое мясо.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Обновлено в 05:39
Политика

Вице-премьер Украины назвал отбор Евровидения «гибридной войной»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что национальный отбор артистов на песенный конкурс "Евровидение" в текущем году является частью "гибридной войны", которую якобы ведет Россия.
Обновлено в 06:37
Происшествия

ФСБ в Хабаровске предотвратила массовое убийство в школе

При обыске дома у 18-летнего подростка, готовившего массовое убийство в одной из школ Хабаровска, нашли: обрез 16 калибра 96 патронов к этому обрезу.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора

Обновлено в 00:51
Спорт

Ошибка российских чиновников лишила биатлониста Логинова чемпионата Европы

Биатлонист Александр Логинов пропустит чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки чиновников из Союза биатлонистов России (СБР).
Обновлено в 04:18
Политика

Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками

Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика

Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость в сельском хозяйстве

Эммануэль Макрон призвал Евросоюз преодолеть зависимость от других государств в сельском хозяйстве.
Обновлено в 05:34
Политика

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое на поезде

Обновлено в 06:33
Общество

Автомобили изобразили автомат «Калашникова» в Ижевске

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ

Сообщение о "минировании" управления Федеральной службы безопасности на Литейном в Санкт-Петербурге пришло от анонимного пользователя с использованием в конце аббревиатуры ФСБ, передает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:21
Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Белоруссия выразила протест в связи с нападением на завод на Украине

Посольство Белоруссии на Украине выразило протест в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод минского предприятия в Николаевской области.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»

На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
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