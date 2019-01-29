Общество

В Бурятии опоздавших на урок детей заставили сидеть в противогазахRT на русском 00:43

В Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока. Об этом информирует пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Улан-Удэ семиклассники просидели 45 минут в противогазах

Номер одинвчера в 21:31

В Бурятии школьников заставили сидеть весь урок в противогазах

РИА Новостивчера в 23:57

Учителя одной из школ Улан-Удэ наказали за урок в противогазах для опоздавших детей

ТАССвчера в 23:00

В Бурятии опоздавших на урок детей заставили сидеть в противогазах

RT на русском00:43

В Бурятии учитель ОБЖ «нарядил» учеников в противогазы в наказание

Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 21:06

В Улан-Удэ наказанные учителем школьники весь урок сидели в противогазах

Байкал-Dailyвчера в 20:52

Детский омбудсмен Бурятии помогла пресечь жестокие меры воспитания в школе

РАПСИвчера в 05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика

Толкнувший Скабееву депутат Рады наотрез отказался извиняться

Обновлено в 02:46
Политика

Захарова отреагировала на запись Болтона о войсках США в Колумбии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запись «5 тыс. солдат в Колумбию», обнаруженную в блокноте советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Обновлено в 02:23
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Минкульте оценили подлинность похищенной картины Куинджи

Обновлено в 01:53
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Обновлено вчера в 19:13
Авто

В Россию скоро приедет пикап JAC T6

Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено вчера в 08:29
Гаджеты

Приложение FaceTime позволяло подслушивать пользователей

Популярное приложение FaceTime позволяло подслушивать пользователей. Компания Apple уже признала наличие бага.
Обновлено в 02:16
Интернет

Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Обновлено вчера в 08:10
Авто

Представлен обновленный хэтчбек Suzuki Baleno

Baleno индийского производства (но без приставки Maruti) поставляются и в Европу, так что локальный дебют обновленной версии не за горами — и у нее турбомотор наверняка сохранится.
Обновлено вчера в 08:39
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Глава Минприроды уволил заместителя главы Росгеологии Горринга с сегодняшнего дня после скандального видео в Интернете - министерство.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В иркутской школе 14 учеников попали в больницу после распыления газа

Четырнадцать учеников школы Тулуна в Иркутской области госпитализированы после того, как в здании распылили баллончик с газом, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
Обновлено в 02:14
Общество

В работе Instagram произошел сбой

В работе приложения Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать в 03:21 мск.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика

Миноритарный акционер Evraz продал акции на $500 млн

Verocchio Enterprises Александра Вагина продала все принадлежащие ей акции Evraz – 5,63%, сообщила горно-металлургическая компания.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Стали известны мотивы подозреваемого в краже картины Куинджи

Обновлено в 02:17
Происшествия

Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

Обновлено вчера в 15:21
Общество

Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр

Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком под Тобольском пострадали 14 человек

Обновлено в 01:44
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие

Эксперт: десять «Сарматов» уничтожат все население США

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для уничтожения населения Соединенных Штатов хватит десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".
Обновлено вчера в 20:51
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Москву спецбортом доставили членов ОПГ Гагиева

"Сегодня ночью спецбортом из Владикавказа в Москву доставили 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева", - говорится в сообщении СК в мессенджере WatsApp.
Обновлено в 02:17
Транспорт

В 2019 году в ТиНАО откроют 10 автобусных маршрутов

В 2019 году в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) планируется запустить 10 новых автобусных маршрутов.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка

Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию об ограничениях госпитализаций

В департаменте добавили, что в случаях отказов пациентов от госпитализации «обеспечивается их динамическое наблюдение бригадами „скорой“, бригадами отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник».
Обновлено в 02:32
Происшествия

Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки

В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Зарплата россиян вырастет минимум на 4% в 2019 году

Специалисты Финансового университета при правительстве России спрогнозировали рост реальных зарплат россиян в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Воскресенском районе полицейский заблокировал проезд «скорой помощи»

Полиция проводит проверку информации, размещенной в Интернете, о том, что якобы сотрудник полиции заблокировал дорогу автомобилю «скорой помощи», сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:20
Главное